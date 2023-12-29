台南市教育局學生輔導諮商中心　六大分區辦公室全到位

▲台南市教育局學生輔導諮商中心，大新化區辦公室也在29日成立，另加上設於大永華區的輔諮中心本部與大新營區辦公室，南市6大分區辦公室皆已到位，為推動南市學生輔導工作開啟歷史新頁。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局學生輔導諮商中心，2021年起開始設置分區辦公室，統籌調派轄屬專業輔導人員並整合輔導資源，2023年繼成立大曾文區與大北門聯合辦公室、大新豐區辦公室後，大新化區辦公室也在29日成立，另加上大永華區輔諮中心本部與大新營區辦公室，6大分區辦公室皆已到位，為學生輔導工作開啟歷史新頁。



黃偉哲市長表示，近期發生的校安事件更加彰顯學生輔導工作的重要性，輔諮中心各分區辦公室服務對象包含該區內各中小學師生，透過專業輔導人員就近提供學校師生專業服務、協助校園危機事件處遇、提供專業督導、諮詢及與安心宣導，整合學生三級輔導機制運作，滿足教育現場各類學生輔導需求，務實的照護好每個孩子的身心靈健康。

教育局長鄭新輝指出，在有限的三級輔導人力下，以共享經濟的概念，整合與發揮輔導資源的最大效益、深耕分區在地需求是成立分區辦公室的主因。29日成立的大新化區辦公室配置7位專業輔導人員，未來是大新化區9個行政區（新化、善化、安定、新市、山上、玉井、左鎮、南化、楠西等）輔導人員專業交流與研討中心，可望促進輔導網絡單位間的密切連結與合作。

輔諮中心主任羅智韋表示，專業輔導人員將陸續從原駐點學校集中到所屬分區辦公室集中辦公，將更有機會與相關人員進行專業交流與個案輔導處遇研討，有效精進專業能力與團體凝聚力，共同為學生輔導工作努力。

揭牌典禮由新化國小醒獅隊祥獅獻瑞，以及新化國中管樂團精彩的合奏表演開啟序幕。新化國中校長詹森雄表示，大新化區辦公室設立於新化國中，不僅能就近提供學校輔導專業諮詢與服務，而且有多位助人工作者專業輔導人員齊聚一堂，更為此區學生輔導工作注入一劑強心針。感謝所有來賓共同為分區辦公室揭牌，為此次活動增添不少光彩。