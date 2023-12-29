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烘培麵包身障職訓班　麵包綿密義賣更甜蜜

▲台南市勞工局委託伽碩企業有限公司辦理「精品咖啡與超人氣麵包點心烘焙班」，在29日的結訓成果展上，見證學員們在這個課程中所累積的技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局委託伽碩企業有限公司辦理「精品咖啡與超人氣麵包點心烘焙班」，在29日的結訓成果展上，見證學員們在這個課程中所累積的技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為落實黃偉哲市長施政理念「希望家園」，培養身心障礙朋友的一技專長，協助提升職場競爭力，特此委託伽碩企業有限公司辦理「精品咖啡與超人氣麵包點心烘焙班」，在29日的結訓成果展上，見證學員們在這個課程中所累積的技能。

值得慶祝地是，所有商品於預購階段便銷售完畢，此次金額更已達2萬，彰顯學員們的烘焙才華，此次成果展結合義賣活動，所得將捐贈給台南市勞工志願服務協會，以協助弱勢族群重建家園，改善居住環境。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局致力協助身障朋友就業，並打造一條龍服務，希望透過職業訓練學習一技之長，善用學習的技能得以與職場接軌，找回工作的價值，期勉學員訓後能順利就業，在接下來新的一年同時迎接新工作，為自己創造更多人生價值。

▲台南市勞工局委託伽碩企業有限公司辦理「精品咖啡與超人氣麵包點心烘焙班」，在29日的結訓成果展上，見證學員們在這個課程中所累積的技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

伽碩執行長郭明洽指出，身障職業訓練的目的在於培養與增進身障失業者的工作技能，提供就業相關資源，同時給予身心障礙朋友生理及心理的雙重輔導，老師、助教、輔導員們適時傾聽學員的煩惱，並指引他們找尋合適的解決辦法，為了因應不同的障礙，提供個人化的輔導，同時鼓勵學員間發揮自己的長處，彼此幫助，展現團隊合作的精神。

本次課程的特色之一是因應近年來咖啡廳文化的流行，學員們不僅學會製作精美的甜點和麵包，還掌握了拍攝美食的技巧，這不僅豐富能視覺效果，更使他們在未來推銷手作烘焙品時更具手法，為自己開創嶄新的職涯路。成果展中展出的商品種類繁多，包括南棗核桃糕、葡萄乾吐司、冰心菠蘿麵包等，所有商品均由學員在課堂中分工合作，逐步完成。

▲台南市勞工局委託伽碩企業有限公司辦理「精品咖啡與超人氣麵包點心烘焙班」，在29日的結訓成果展上，見證學員們在這個課程中所累積的技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就業促進科表示，訓練單位對不同障別的提供不同輔導措施，同時在場地及設備上提供職業再設計，更在訓後協助就業指導，讓各學員們能順利找尋適合的工作，符合勞工局的使命、願景：提升勞工職能、做職訓領頭羊、促人才公益化，這次的義賣不僅是發表學員們的學習成果，促進了身心障礙者的自我價值感，也為社會帶來了溫暖與共融的力量。

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