環境清潔職訓為憨兒種下希望種子　展開新人生！

▲勞工局長王鑫基表示，憨兒經過訓練工作能量是可達職場標準的，時逢過年前夕，希望各界給心智障礙青年一個工作機會，讓他們找到生命的位置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為憨兒打造「希望家園」，落實市長黃偉哲施政願景，於今年委託財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心，辦理「環境清潔維護班A」，長達790小時半年的養成訓練，9位憨兒帶者師長滿滿的愛，於25日完訓舉行結訓典禮，希望暖心僱主提供就業機會展開新的人生。

勞工局局長王鑫基表示，感謝瑞復益智中心承接環境清潔職訓班，協助憨兒重建信心及工作訓練，憨兒經過半年養成訓練已達職場任用標準，結訓前夕，目前已有學員獲成大機械系及其他公司僱用，〝施比受更有福〞，鼓勵僱主發揮利他精神釋放工作機會，讓憨兒一展所學成為職場的小尖兵。

瑞復中心主任李雪瑛指出，訓練後期為能與職場接軌，更安排實習職場讓學員體 驗職場要求與工作氛圍，協助學員能順利銜接就業市場。9位學員結訓，結訓後已為2位學員媒合到工作了，後續就業服務持續媒合中。在此勉勵職訓學員能用穩定的情緒與正向積極的工作態度，面對未來工作的挑戰，成為社會企業重要的螺絲釘。

學員小瑜為單親家庭，求學過程散漫，有常態性遲到習慣。高職實習時因連續在三處職場經常性遲到而被解約。後在勞工局職管員擔憂下轉介報名職訓，並連結入住喜憨兒社區家園。職訓班亦同時給與交通訓練及物資協助。在班導師與家園教保員的攜手合作下，調整小瑜生活作息，引導生活自律並學習專業技能，終能完訓。

學員小翰因缺乏職涯及工作經驗，在瑞復愛幸福工作坊接受數年職前準備，今年度順利通過錄訓評估參加清潔職訓。訓練前期家人過度保護，不捨其吃苦受累，經常專車接送，事事協助。在職訓員不斷的溝通與勉勵下，小翰學習獨立搭公車，練習凡事自己來，不僅收穫了清潔技能，也培養了做事的積極度，更堅定了就業求職的決心。

學員小俊過往工作經驗一直是在職場流浪，不是就業時間短暫就是在職場被霸凌，加上聽力受損，讓他的就業之路頗為坎坷。參加清潔職訓後，小俊上課態度用心認真、自律配合，課堂的作業永遠都是第一個交的，也經常利用課餘複習所學。不僅清潔知識技能快速增長，也逐漸提升了個人的自信心。