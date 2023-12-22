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環境清潔身障職訓班　培養好實力就業更給力！

▲台南市勞工局委託衛福部嘉南療養院辦理「環境清潔維護班B」，經過為期半年的職業訓練，10位學員皆順利結訓並辦理成果展，勞工局長王鑫基特前往慰勉學員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局委託衛福部嘉南療養院辦理「環境清潔維護班B」，經過為期半年的職業訓練，10位學員皆順利結訓並辦理成果展，勞工局長王鑫基特前往慰勉學員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為打造「希望家園」，落實市長黃偉哲施政願景，委託衛福部嘉南療養院辦理「環境清潔維護班B」，經過為期半年的職業訓練，10位學員22日皆順利結訓，特別在結訓辦理成果展，向大家展現訓練成果，接下來準備由就業輔導員協助就業，展開新的生命里程碑。

▲台南市勞工局委託衛福部嘉南療養院辦理「環境清潔維護班B」，經過為期半年的職業訓練，10位學員皆順利結訓並辦理成果展，勞工局長王鑫基特前往慰勉學員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，感謝各學員勇敢踏出這一步來參與身障職訓班，感謝家長的陪伴，感謝嘉南療養院對身障朋友的支持，代表市長黃偉哲對大家的重視見證各學員們的結訓，但結訓並不是結束，結訓是另外一段的開始，特別向大家期許，結訓後蹲下輕鬆一下是為了能跳得更高更遠，期待各位未來的就業順順利利。

嘉南療養院吳文正院長對院內職業訓練全力支持，在訓期間勉勵參訓學員：「嘉南療養院的精神復健治療體系非常完備，在嘉療的支持下，接受職業訓練的學員已經踏上回歸社區就業的道路。我們期待能為每一位學員開啟就業的大門，嘉療也將一直陪伴大家前進，攜手邁向豐富精彩的人生。」

▲台南市勞工局委託衛福部嘉南療養院辦理「環境清潔維護班B」，經過為期半年的職業訓練，10位學員皆順利結訓並辦理成果展，勞工局長王鑫基特前往慰勉學員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉南療養院職能治療科黃婉茹主任表示，職業訓練對許多身心障礙者而言是踏上社會之路的起點，本班「環境清潔維護班B」除了協助學員累積專業技能，更連結嘉南療養院專業醫療團隊資源，如疾病認識、藥物遵從、壓力調適…等課程，提供多元化的服務，做足最全面的準備，結訓並非終點，而是新旅程的開端，配合就業輔導員，將持續協助學員們媒合就業，以支援他們回歸社區，實現獨立生活的目標。

天天（化名）經歷了多年的治療及復健，在與醫療人員討論及鼓勵下，報名今年度的「環境清潔維護班B」，天天勇敢踏出的這一步，在自己的努力和課程中老師及輔導人員的陪伴與支持，每天勤奮學習知識及技能，習得一技之長準備在職場上發揮自己的清潔專長，期許自己能在邁向職場的第一步，未來靠自己的能力謀生。

▲台南市勞工局委託衛福部嘉南療養院辦理「環境清潔維護班B」，經過為期半年的職業訓練，10位學員皆順利結訓並辦理成果展，勞工局長王鑫基特前往慰勉學員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局就業促進科表示，身障職業訓練目的為提供身障失業者們增進工作技能、促進其就業及獨立自主的機會，一技之長在手，希望無窮，希望身障職訓可扮演火種的角色，點燃身障朋友的就業信心，讓更多的身心障礙者有改變人生的機會，成功邁向的新生活。

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