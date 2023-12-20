佛心運將！台南身障父子到台中　小黃司機載到警局不收錢

▲鹿港警尋獲失蹤身障父子。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台南一對身障的父子，近日搭上計程車要前往台中找親人，到彰化時父子表明身上沒帶錢，佛心的司機見狀立即將人載往附近派出所，也不跟他們收取計程車資，後來父子又從派出所自行出走，從和美一路往西南方向走了10多小時，大半夜飢寒交迫，警方終於在鹿港媽祖大道前尋獲，家人得知後，感謝警方及司機大力協助。

鹿港警方表示，洪姓父子自行搭乘計程車至彰化縣，2人皆為身心障礙者且身上皆未帶錢，計程車司機遂載至派出所報案，彰化警方也立即通知家屬，但這對父子卻直接自步行離開，家屬擔心二人安危請求警方緊急協尋。

鹿港分局也立即成立小組啟動協尋作為，積極調閱路口監視器確認2人動態，發現2人沿彰草、頂草、鹿草路往南徒步移動，沿線頂番、草港、海埔派出所接力花費4小時調閱路口監視器掌握行進動線，後由和興派出所所長黃茂欣、警員許博堯在鹿港鎮內各超商、廟宇尋找，凌晨1時15分在光復路與媽祖大道超商前尋獲，員警在確認身分及安全後將又冷又累的父子帶回所內休息，並提供礦泉水及熱食果腹，另立即聯繫家屬報平安。

據悉，若從台南火車站上車到彰化交流道，這一趟路程約135公里，計程車資至少要3800元，好心的司機，還將兩父子送往派出所，請警方協助，真的超佛心，家屬對此更是相當感激。