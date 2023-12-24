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行善要即時　張善政夫人肯定劉素貞捐畫作義賣助弱勢

▲張善政夫人肯定劉素貞捐畫作義賣

▲張善政夫人張琦雅（左）肯定劉素貞（右）捐畫作義賣助弱勢。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

景氣低迷，關懷社會弱勢更要即時。前桃園縣議長曾忠義夫人劉素貞發起「社會有愛、溫情存在」平安日慈善公益計畫活動，23、24日兩天，在中原大學宗倬章紀念廳進行劉素貞畫作義賣。劉素貞捐出34幅國畫義賣，所得悉捐在地弱勢團體，難得在公開場合露面的市長張善政夫人張琦雅，也親自來賞畫，支持公益。

▲張善政夫人肯定劉素貞捐畫作義賣

劉素貞說，雖然議長老公曾忠義已過逝10年，但這些年來，她仍積極參與地方公益活動，也感受到各界對她的支持和關懷。這次她發起「社會有愛、溫情存在」平安日慈善公益計畫，捐出34幅國畫畫作，在中原大學宗倬章紀念廳展出並進行義賣。

▲張善政夫人肯定劉素貞捐畫作義賣

由於活動以「真正公益、真實傳承」為主軸，在活動的任何環節，將公益作為最大呈現。23日開幕式為桃園市幸福社會福利基金會的喜憨兒打擊樂隊，進行展演。茶水餅乾提供協作者為基督教更生團契桃園市私立少年之家，製作供應。

▲張善政夫人肯定劉素貞捐畫作義賣

「真實傳承」，從活動策畫至公關接待，皆為研究生、大學生，令年輕世代接觸公益，從活動中知悉公益對社會的美好。「學以致用」，喜憨兒打擊樂隊開幕演藝，大學親善社擔任迎賓接待。「術業專攻」，本次活動的所有配合單位，如：承辦、合辦、協辦、授贈單位，九成以上皆曾為公益發聲，甚至到偏鄉進行公益教育服務。包括：桃園市長張善政夫人張琦雅、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、市議員梁維超秘書、前縣政府工務局長曾文敬等各界人士出席活動。

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