動手「玩」設計　勞動部雲嘉南分署心智障礙學子職訓初體驗

▲ 為讓身心障礙學子有探索職涯的機會，勞動部雲嘉南分署在台南官田職訓場舉辦了4場身心障礙者職業探索體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「很開心自己能做出轉印馬克杯與創意拼圖」，18歲、中度心智障礙，從小由爸爸與阿嬤撫養長大的小琦，參加勞動部雲嘉南分署舉辦的職業體驗活動，學習商品設計技巧，她說喜歡自己動手做的感覺，體驗很有趣，未來也想朝這個領域發展，證明心智障礙生透過引導學習，可以做得更多更好。

為讓身心障礙學子有探索職涯的機會，勞動部雲嘉南分署在台南官田職訓場舉辦了4場身心障礙者職業探索體驗活動，包括台南高工、台南高商及曾文農工等20位高三心智障礙學生在「創意商品設計與製作」職訓老師郭文軒的帶領下進行轉印馬克杯與UV採噴拼圖實作練習，學生們看到自己完成的作品時，直呼好玩又新鮮。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，一般心智障礙者在就業市場上多從事簡單或重複性的工作，職業體驗則會安排較複雜度的職類，由職訓師、教保員引導學習、反覆試做，協助探索個人能力與職業興趣，讓他們未來也可嘗試更多專業領域工作。

劉邦棟說，分署已連續9年辦理身心障礙者職業探索活動，已有近200位身心障礙學子藉此認識多元化的職業內容，「看到孩子的認真表情令人感動」。

帶隊的台南高商老師城鈺茹說，透過職涯探索能讓孩子們認知到對求職這件事不再只是夢想，職場體驗活動很有意義，能激發學生的思考力與創作力，不僅釐清個人職業興趣，也開拓個人視野，提早做好職涯規劃。

劉邦棟鼓勵身心障礙朋友運用政府資源學一技之長，他強調，分署職訓課程為融合式教育，身心障礙者在錄訓甄試可加總分百分之三，職訓期間領有身心障礙證明者還有職訓生活津貼補助，非常歡迎到分署學技術、練專長。

目前雲嘉南分署自辦職前訓練課程招生中，有數位圖文傳播科技、電控工程、廣告設計、電腦數值控制機械等21類課程，即日起報名至113年2月15日，政府補助免學費，詳情可上臺灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢與報名，或撥06-6985945轉1099洽詢。