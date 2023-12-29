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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱楊志良失言「前科累累」　林俊憲：藍營愛請來站台是不是認同楊？

▲楊志良受訪。（圖／攝影中心攝）

▲前衛生署署長楊志良。（圖／攝影中心攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前衛生署署長楊志良昨（28日）晚間為國民黨立委候選人張斯綱站台，不料，過程之中脫口說出，張斯綱的對手民進黨立委候選人吳思瑤快要50歲，沒有可能生育、絕子絕孫，以及要同場助選的國民黨立委候選人徐巧芯趕快「回家愛愛」等言論。對此，民進黨立委林俊憲表示，楊志良失言「前科累累」，但國民黨就是很愛請楊志良出來，是不是認同楊志良一路以來的失言紀錄。

林俊憲提到，楊志良昨晚的言論再度引起爭議，實在不堪入耳，他不想再次復述。「兩位受到傷害的女性，無論黨派，我們都該與她們站在一起，嚴厲譴責楊志良這種言論。」

不過，林俊憲認為，國民黨很奇怪，楊志良失言不是新聞，不失言才是新聞，怎麼會三番兩次把他請出來秀下限呢？

林俊憲細數，楊志良的失言紀錄多到可以列成一個表格，光是防疫期間的就數不完，而且今年8月的時候，楊志良才說「無法打蔡英文所以家暴」，這個人根本不叫「不定時炸彈」，而是「一定會爆炸的炸彈」，但國民黨就是很愛請他出來，頂著一個「前衛生署長」招牌胡說八道，故意的吧？

林俊憲進一步說明，造勢請人站台，那就代表主辦者認為這個人有影響力、能號召出選票，楊志良「前科累累」還敢找他，國民黨要切割也太難看了。

此外，林俊憲強調，就算昨天的言論不提，找楊志良站台，是不是認同楊志良前陣子的家暴失言？是不是認同楊志良在防疫期間辱罵第一線人員？真的以為大家的記憶有那麼短暫？

林俊憲說，他之前也說過，楊志良就是馬政府的最佳寫照，馬英九什麼都沒留下，就當大家幾乎要忘記歷史上曾有「馬政府」這個時代時，楊志良總會出現，帶大家坐上時光機，重新回到馬政府推諉卸責、「金句連發」的那八年。

最後，林俊憲還感嘆，馬時代滿朝政務官，難道找不出一個更正常一點的人嗎？並呼籲藍營，加油，好嗎？

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