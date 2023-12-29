「楊志良對我道歉不夠」　張斯綱再籲：應對吳思瑤、徐巧芯道歉

記者陳家祥／台北報導

前衛生署署長楊志良28日為國民黨立委候選人張斯綱站台，卻脫口指張的對手、民進黨立委候選人吳思瑤快50歲，沒有可能生育、會絕子絕孫，還要同場助選的國民黨立委候選人徐巧芯趕快「回家愛愛」。對此，張斯綱29日下午受訪時說，楊志良應該要對吳思瑤、徐巧芯表達歉意，「楊署長這樣講是失言了，這樣誇大講法是對很多人都造成傷害」。

▲張斯綱回應楊志良前署長失言風波事件。（圖／記者劉亮亨攝）



張斯綱受訪說，楊志良的行為只是衝到他自己的聲量，對其他人是一個負面聲量，「他今天對我表示抱歉，但我覺得不夠，我覺得楊志良作為一個公衛學者，在學術上受大家尊敬的公衛學者，我認為他應該要對吳思瑤、徐巧芯表達歉意」。張說，楊應該要審慎思考，不要讓他這樣的發言造成很多人的傷害，也失去他原本的本意。

張斯綱說，有跟楊志良溝通，「我說他出發點，原始講法是國家生育率的問題，但用詞不當，涉及到個人，我認為這就不好」。

張斯綱強調，每個人都有選擇自己是否要生兒育女的權利，「女性都有她自己的權利、選擇，縱使是國家鼓勵生育的政策，但不代表每個人都有責任要去生小孩」，生小孩是個人的選擇，是伴侶、夫妻間討論的結果，所以楊署長這樣講是失言了，「這樣誇大講法是對很多人都造成傷害」。

張斯綱提到，昨天是在掃街拜票時剛好碰到楊志良，楊也知道有這活動，所以就到場支持。張強調，有跟楊討論要講民進黨也有高層如賴清德、陳菊等，訪問中國大陸，但民進黨這樣叫做和平交流，國民黨就是親中賣台，「昨天本來講的主題是這個，我把相關手板都做好了，還趕快把手板給他岔開話題」。

對於是否後悔讓楊志良來站台，張斯綱強調，人生沒有後悔藥，事情發生了就盡量解釋、降低傷害，把事情釐清，選舉當中要承受一切後座力，「我覺得這就是大家要相信我們，我們在這議題上是站在女性立場尊重女性自主權利」

張斯綱呼籲楊志良，現在是一個比較關鍵的時刻，「我覺得在這部分如果大家都覺得言語表達不夠好、失言，我認為他應該要對吳思瑤、徐巧芯表達歉意」。

另外，張斯綱也呼籲，外界對徐巧芯的攻擊更不應該，「徐巧芯也是受害者，民進黨側翼對徐個人的生活做一些言詞非常不堪的羞辱，網軍側翼不要攻擊徐，不要在這事情上做文章」。

張斯綱強調，既然大家都不喜歡在私生活，是否要結婚、是否要生小孩事情上被大家公開品頭論足的話，請網軍不要霸凌徐巧芯。

▲國民黨立委候選人張斯綱公布與前衛生署署長楊志良的對話紀錄。（圖／國民黨立委候選人張斯綱提供）