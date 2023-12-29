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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

200補教業者力挺　黃健豪：當選立委創造三贏讓台中更豪

▲▼台中市200名補教業者力挺黃健豪，黃說，他如果當選立委將創造三贏，讓台中更好。（圖／黃健豪競總提供，下同）

▲▼台中市200名補教業者力挺黃健豪，黃說，他如果當選立委將創造三贏，讓台中更好。（圖／黃健豪競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市200名補教業者29日前往北區、北屯區立委候選人黃健豪競選總部，除感謝黃長期關心補教議題，也致贈「粽子」，期盼能順利進入立法院，為補教業、學校及家長創造三贏、讓「豪四」（好事）發生！黃健豪則表示，年輕人目前面臨到的問題，包括教育、少子化、長照等，他同樣面對中，因此最能為年輕人發聲，當立委不能只是執政黨的傳聲筒。

台中市補習教育暨品保協會理事長林彥宏及輔導理事長楊佳叡，率領會內理監事與北區、北屯區近200名補教業者，齊聚黃健豪競選總部，為黃加油打氣，並預祝高票當選。

▲▼台中市200名補教業者力挺黃健豪，黃說，他如果當選立委將創造三贏，讓台中更好。（圖／黃健豪競總提供，下同）

林彥宏表示，他是北屯人，很感謝侯友宜競選辦公室重視補教業心聲，對於「0到6歲國家養」延續「6到12歲國家顧」的政見，非常認同；楊佳叡對於年輕有衝勁的黃健豪印象深刻，也十分肯定黃過往的政績及未來政見，呼籲與會者全力支持關心補教業議題的黃健豪當選立法委員。

黃健豪表示，為了完善體制照顧學童，競選立委之初即推出「校園營養午餐法」政見，希望對於照顧校園學童，能有全國一致的標準跟規範，監督讓不肖的營養午餐業者消失，嚴格為學童把關、讓家長安心。

對於中央政府1年花500億要解決少子化議題，花600億要處理長照議題，財政專業的黃健豪認為，應該要解決最基礎核心的問題，例如他推出就業安定基金挹注長照預算的政見，即是希望透過擴大預算來源，也發揮就業安定基金照顧本國退休人士跟勞工的本意，減輕年輕人負擔，顧老也顧小，才能真正解決我國的少子化與長照問題，國家預算必須花在刀口上，才能讓全體人民有感，財政也才會恢復正常。

▲▼台中市200名補教業者力挺黃健豪，黃說，他如果當選立委將創造三贏，讓台中更好。（圖／黃健豪競總提供，下同）

話鋒一轉，黃健豪屈指一算自己「應該還可以活五十年」，令現場與會者大笑出聲，黃說，所以他特別重視我們的國家未來，特別是教育、少子化、長照等議題。

黃健豪也說，與總是號稱「黨內團結」、幫自身黨主席說話的民進黨立委相比，以往國民黨籍的立法委員，即使面對執政的是同黨的政府，依然選擇為民發聲嚴厲監督，他認為，立法委員不能只是執政黨的傳聲筒，呼籲大家支持年輕沒有包袱、敢為民發聲的黃健豪。

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