蔣欣璋合體館長談「居住正義、盼修少事法」！吳秉叡提5個升級護權益

▲蔣欣璋合體館長。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者朱祖儀／綜合報導

2024大選倒數15天！新北市第4選區蔣欣璋昨（28）晚和館長合體，提到希望能將新加坡的法治和居住正義等帶到台灣，改善台灣的整體環境，也分享自己開始從政的初衷；吳秉叡則提出政見，盼用「三個保護政策、四個利民政策、五個升級政策」，持續落實進步承諾，守護民眾權益。

蔣欣璋昨日上館長的直播節目《誰來TALK館》，先是提到他從小待在新加坡，剛回台灣時有替父親也就是新北市議長蔣根煌助選，起初不了解應酬文化的他，曾鬧出不少笑話，也覺得很不適應，但學習如何服務人民後，發現這份工作其實很有意義，成為人民和政府間的溝通橋樑，還被民眾感謝，有了不同感觸，也讓他決定投入政治圈。

蔣欣璋也提到時事及政策面，分析新加坡如何管理房價，和台灣的政策有何差別；提到國三生遭同學割喉一案，他則認為《少年事件處理法》罰太輕，應該要修法，如果是一犯再犯的對象就該遭到制裁，有錯的地方就要修正，期望將新加坡的法治、居住正義帶到台灣。

吳秉叡也在臉書喊出政見，「三個保護政策、四個利民政策、五個升級政策」，三個保護分別是保護金融打擊詐騙、保護弱勢落實關懷機制、保護台灣主權；四個利民為「利民生養，爭取提高育兒補助」、「利民居住，提高青年房貸及租金補貼等」、「利民照護，給予銀髮族及其家庭完善的照護」，以及「利民生活，將持續推動合理減稅利民，降低工作者的負擔」。

五個升級則包括升級交通，要持續完善新莊的交通建設；升級文教，爭取減輕、平衡受教育成本，讓未來的學子都有良好的學習機會，並提高補貼人才培育等；升級經濟，主張提升產業輔導效能；升級健康，成功爭取並加速台北醫院新大樓興建、協助推動輔大醫院落成；最後是升級環境，持續優化水環境，解決廢水排放問題，還有推動電纜地下化。