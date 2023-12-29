林國春「急尋主人」真相曝　張宏陸直播成iPhone電量實測

▲新北第6選區候選人。（圖／翻攝自FB／張宏陸（左）、林國春（右））

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數15天，參選新北市第6選區（板橋區中正里等65里）立委的國民黨林國春今（29）日突然在臉書「找主人」，原來是競選總部突然出現一隻哈士奇，乖巧又黏人不像是浪浪，「如果有主人遺失哈士奇，趕快來認領」。民進黨張宏陸則連線「水獺媽媽」蘇巧慧、羅致政，一起在共同爭取的台65線浮洲橋匝道口問候選民。

林國春今日上午跟林金結、葉元之、洪佳君合體，在板橋縣民大道與南雅南路路口和大家打招呼，「集眾力挺正義，一起進入立院，在野制衡，繼續當同事。」下午則突然在粉專發文，「主人您在哪裡？」

原來是中午12點，有一隻狗狗找不到方向，身邊沒有主人的身影，但牠很乖巧並且非常黏人。一名熱心、善良的年輕人見狀，帶著狗狗到他的競總尋求協助。之後，林國春也留言，「狗狗一切平安，也找到主人囉！因主人在上班，狗狗現已由動保處帶回，待主人下班領回。」

張宏陸一早則是跟蘇巧慧、羅致政連線，一起在共同爭取的「台65線浮洲橋匝道口」問候選民，「看到我們可以揮個手，給會做事的人支持唷！」接著又站上競選車掃街。

另外，張宏陸昨晚到介壽里、百壽里、新民里拜票時發生小插曲，開直播時手機電量不夠了，FB麥克風功能直接失靈，而且充電孔插著麥克風，所以手機無法充電。小編就回報電量實測打趣，「小編實測：iPhone 12 可以直播1個半小時，iPhone15 pro 則是兩個小時。」