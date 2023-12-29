侯友宜提「改革三支箭」　承諾打造經濟內閣：任內完成CPTPP

▲國民黨總統候選人侯友宜提「經濟改革三支箭」。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜28日在第三場總統政見發表會，以「經濟」為題做總結，提出「改革三支箭經濟大關鍵」，包括區域的經濟要趕快融入、要改善投資環境、企業要創新轉型，承諾打造經濟內閣，未來會努力在他任內完成CPTPP，同時要啟動RCEP，然後在主要貿易國的FTA覆蓋率要提升，也要推動台美21世紀貿易倡議。

侯友宜提到，這幾十年來台灣經濟在變化，他記得在70年代、80年代國民黨政府執政的時候講一句話，「台灣的錢淹腳目」，台灣可以變成高科技之島，因為當時有成功的發展半導體，以前有李國鼎、有孫運璿，後面還有張忠謀，才有辦法拚到今天的成績，「所以經濟做好，是一個領導人該做的事情」。

侯友宜指出，台灣是一個出口貿易導向依賴度很高的國家，佔GDP大概有六成，但對外的雙邊和多邊的貿易協定停滯不前、走不下去，國民黨政府起碼在兩岸還有簽個ECFA，還有跟新加坡紐西蘭簽FTA，因此，兩岸關係如果不好，一定會影響到國際經貿組織，所以民進黨這幾年也無能為力。

侯友宜說，國內現在缺水、缺電、缺工、缺人才、缺土地，這大家都知道的事情。連他去美國商會跟歐洲商會演講的時候，他們都說台灣一定缺電，能源政策一定有問題，如果能源政策有問題，他不投資了，而且又面對碳關稅勢在必行，尤其台灣在轉型的過程當中，數位轉型跟低碳經濟，是現在所有最重要的議題。

因此，侯友宜提出改變台灣經濟的三大關鍵，第1個是區域的經濟要趕快融入；第2個改善投資環境；第3個企業要創新轉型。

侯友宜說，在他任內，他會積極參與全球經濟的整合，而且會跟美國跟兩岸穩定地協商溝通，要在他任內完成CPTPP；同時要啟動RCEP，然後在主要貿易國的FTA覆蓋率要提升，也要推動台美21世紀貿易倡議。

侯友宜也再次強調他的能源政策，以綠永續、以核減煤、節能優先、有序轉型。「再生水能夠多提供回來，多提供，然後獎勵他們、補助他們，水資源的調度做好」，才能改善投資環境。至於企業的創新，他強調，最重要是產業研發、智慧製造、節能減碳做好，這樣子，把扣抵額提升補助他。

最後，侯友宜提到，商業周刊有一個針對515間的企業家，市值7兆，他調查出來在處理產業跟經濟項目，侯康配做得最好、最被看好，他承諾「我未來一定做總統，一定創造兩岸和平，要創造一個經濟內閣，讓台灣的護國神山遍及全球，台灣經濟再起飛」！