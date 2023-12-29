亞太菁英／不分區預估：藍13席、綠12席、白9席　國會小黨皆未達門檻

▲各政黨不分區政黨票支持度。（圖／亞太菁英交流協會提供）



記者杜冠霖／台北報導

大選倒數15天，根據中華亞太菁英交流協會今（29日）公布最新民調，在政黨票部分，民進黨29.6%、國民黨32.9%、民眾黨21.6%、時代力量3.8%、基進黨1.5%。中華亞太菁英交流協會預估，立法院將可能進入三黨共治的新時代，時力等小黨都不會達到門檻，國民黨能達到13席、民進黨12席、民眾黨9席。

根據民調數據顯示，政黨支持度部分，民進黨30.5%、國民黨28.5%、民眾黨22.8%、時代力量2.1%、基進黨2.6%；但在此次大選不分區政黨票部分，民進黨29.6%、國民黨32.9%、民眾黨21.6%、時代力量3.8%、基進黨1.5%。

亞太菁英交流協會預估，在不分區立委民調上，時力等小黨都不會達到門檻，立法院將可能進入三黨共治的新時代，各黨支持者的「投票意願」會影響席次分配。從「全體」的政黨票換算結果，國民黨能達到13席，會比民進黨的12席多出一席，而民眾黨9席。

亞太菁英交流協會分析，比較政黨票和政黨支持，國民黨的政黨票比政黨支持高，民進黨、民眾黨的政黨票比政黨支持略低。民進黨、民眾黨的支持如更凝聚，政黨票還有成長空間。例如近期彰化縣議長謝典林喊出，總統支持侯趙，政黨票投民眾黨，恐造成國民黨政黨流失。

此次民調經費來源為中華亞太菁英交流協會，於2023年12月25日至12月27日進行訪問。此次成功訪問1025位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話與手機各50%並行訪問，市話以中華電信家戶電話，依各縣市選舉人口，採分層隨機抽樣，電話號碼後兩碼隨機。

手機以政府公布之電話字頭，末5碼隨機抽樣。加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)處理。