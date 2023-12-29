「最美里長」陳紫渝、管爺拍片挺侯！　選戰倒數強力放送催票

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今（29）日發布各界推薦侯康影片，包括前總統馬英九、前行政院長毛治國、台中市長盧秀燕、前台大校長管中閔等31位，不分行業、不論年紀、來自全國各縣市的代表，片中還驚見有「最美里長」封號的新北市永福里里長陳紫渝，她表示，她眼中的侯友宜，「他很在乎在地市民朋友的需求」。

▲各界推薦侯康影片 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



今日記者會由行政院前副院長杜紫軍、教育部前部長吳清基、新北三重區里長黃麗伃、全大運跆拳道金牌選手莊宴丞代表出席，分別向國人分享眼中的侯友宜。

杜紫軍表示，自己不是國民黨員，但願意義務協助侯友宜，不只是他是國家長期以來所培養的文官，對國家政策規劃有專業的能力及執行力，在他身上更看到「正派」，這是當前政治人物所普遍缺乏的特質。面對當前社會風氣敗壞，我們需要一位正派的國家領導人，呼籲所有中間選民，與其每天坐在家裡對社會現況搖頭嘆氣，不如給自己一個為台灣創造新未來的機會，支持正派、果敢、勇於向前的侯友宜，讓侯友宜來改變。

吳清基表示，侯友宜有43年的公職生涯，一生遵守法令、反對貪腐、守護人民，大家對他打擊犯罪、守護國家有信心；而侯友宜受到國家栽培，他更知道教育的重要，他的教育理念是不放棄任何一個人，因此從托育幼教，一路到大學教育，都提出完整的政策，人民相信他若當選，絕對是下一代的福氣。

「我的爸爸給我一個安全的家，侯友宜能給我們一個安全的國家」，地方基層黃麗伃強調，雖然侯友宜從參選來一路顛簸，但過程中看到他的進步，就如昨天的政見發表中，看到他為了捍衛人民安全的改革決心。他所認識的侯友宜，在乎婦幼、長輩、全民的安全，他也是一個務實、有誠信，說到做到的執行者，他更是溫柔而堅定，當基層有需要，就會義無反顧地投入，並全力照顧年輕人，提出了很多政策，讓年輕人看見希望，他絕對是一個值得支持的人選。

21歲還在大學就讀的莊宴丞表示，自己平時關心時事，而侯友宜的作風、個性，及市政上的表現，都和現在的政治人物有很大的不同，其中令人印象深刻的是，侯友宜因為是警察出身，讓人覺得有安全感，更讓人安心，而且他非常穩健、老實的作風，絕對是一個好的國家領導人。

該次各界推薦侯康影片，共有31位來自全國各領域的名人代表，女力代表包括台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙、智庫執行長柯志恩、台中市副市長王育敏。

前政府官員包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前行政院長陳沖、前行政院長毛治國、三三企業交流會理事長林伯豐、前陸軍總司令陳鎮湘、前空軍總司令彭進明。以及前台大校長管中閔、前立委邱文彥、知名學者洪蘭、前立委林麗蟬、社福界代表楊玉欣、前體委會主委戴遐齡、前文化局長劉維公、三重區永安里長黃麗伃、永和永福里長陳紫渝、跆拳道金牌選手莊宴丞、泰拳金牌選手沈琮喻、桃園青農廖俊融、客語歌手朱鵬鈞、美濃油紙傘傳承者李明祥等，來自學界、社福、新住民、體育、客家、青年、文化界的支持。

