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美麗島民調／賴蕭配支持度站穩40％　估大選可能贏侯康配52萬票

▲《美麗島電子報》第100波總統大選民調結果（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

▲《美麗島電子報》第100波總統大選民調結果，點圖放大（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》今（29日）公布第100波大選追蹤民調，結果顯示，民進黨「賴蕭配」站穩40.2％的支持度，國民黨「侯康配」則下滑至28.7％，民眾黨「柯盈配」緩升至18.4％。此外，《美麗島電子報》也推估，「賴蕭配」最後可能贏侯康配約52萬票。

根據《美麗島電子報》第100波民調結果顯示，與上一波結果相比，「賴蕭配」上升0.2個百分點，站穩40％支持度；「侯康配」些微下滑0.2個百分點至28.7％；「柯盈配」則上升0.8個百分點至18.4％。

此外，《美麗島電子報》也預估，若以2016年與2020年大選投票率66.27％與74.9％來推算的話，「賴蕭配」的得票率預估落在40.9％至42.3％；「侯康配」的得票率預估落在37.0％至38.6％；「柯盈配」的得票率則預估落在20.1％至21.2％。換言之，推估「賴蕭配」贏「侯康配」約介於2.3％至5.3％，以選票數來看，就是52萬±21萬票。

▲《美麗島電子報》第100波總統大選民調得票數推估（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

▲《美麗島電子報》第100波總統大選民調得票數推估（圖／翻攝自《美麗島電子報》）

另外，進一步交叉分析，以地區來看，「賴蕭配」的支持度在全國各縣市皆呈現領先，雲嘉南地區更是一馬當先突破50％；在年齡方面，「賴蕭配」在多數年齡層也皆具領先優勢，僅在20至29歲族群中，以31.2％輸給「柯盈配」的36.1％；而政黨傾向方面，「賴蕭配」在中立選民中也以27.9％領先「侯康配」18.9％、「柯盈配」15.3％。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2023年12月26至28日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1326人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。 經費來源為美麗島電子報。

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