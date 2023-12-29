「台灣濱崎步」合體黃捷掃市場！婆媽熱情搶握手　攤商嗨跳保庇舞

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市第六選區民進黨立委候選人黃捷，今(29日)邀來「台灣濱崎步」王彩樺合體掃街拜票，希望透過「婆媽吸票機」催票。不少攤商看到天后駕到，搶著和王彩樺握手拍照，還有攤商跳起保庇舞。

▲黃捷今日邀王彩樺陪同掃市場拜票。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷表示，很高興到邀請「台灣濱崎步」、「保庇天后」王彩樺來到第六選區的三和市場陪她掃街，很多民眾都感受到天后的魅力。上次在「這個世代」專場與彩樺姐合體跳「保庇舞」後，很多沒有搶到票的地方鄉親，也敲碗希望看到王彩樺本人來站台，她因此特別邀請王彩樺再度合體。

▲▼王彩樺化身「婆媽吸票機」為黃捷賣力拉票。（圖／記者吳世龍攝）

王彩樺說，高雄是她的第二個故鄉，國中開始在高雄就讀，出道也是在高雄，鄉親就像她的爸爸媽媽一樣，每次回來都有回家的感覺，希望大家支持黃捷，「有投有保庇，保庇大家平安順遂大賺錢、好過年！」

不少婆媽看見王彩樺，搶著拍照握手，王彩樺也賣力替黃捷拉票，現場攤商看到天后駕到，不少人紛紛跳起「保庇舞」，氣氛相當熱鬧。

▲攤商跳起「保庇舞」。（圖／記者吳世龍攝）

另一方面，高雄市第六選區國民黨立委候選人陳美雅，今日上午也持續衝刺選情，競選團隊到早市掃街、接著挨家挨戶拜票，並於臉書上直播，不少人留言替陳美雅加油，高喊「凍蒜」、並祝她高票當選。

對於黃捷今日邀來王彩樺合體，陳美雅大酸「想要洗白是沒辦法的」。陳美雅提到，平安夜當天，她的工讀生在人行道發糖果，黃捷和助理竟公然恐嚇工讀生，做出搶奪、盤查的動作，公然違法的行為影片都能佐證，但黃捷至今卻沒道歉，「誰給你權力做出傲慢的態度？」

▲陳美雅上午持續掃市場拜票。（圖／翻攝自陳美雅直播）

「高雄市沒市長嗎？」陳美雅更怒斥，陳其邁竟還幫黃捷帶風向，說是市民栽贓抹黑，沒有為被害者說一句公道話，民進黨從上到下也都視而不見，政治史上沒看過這麼囂張的行為。她更指，黃捷找來名人也無法掩蓋做違法囂張的事，她譴責這樣的行徑，想要洗白是沒辦法的，更喊話黃捷「可以假但不可以壞、不可以做違法的事情」。