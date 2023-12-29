幫派吸收未成年犯案「反正可減刑」！呂秋遠：是不是更應該大力掃蕩？

▲國三生遭割頸身亡。（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

新北市國三生遭同學持刀割頸命案，震驚社會大眾。知名律師呂秋遠也有感而發，表示現在很多幫派吸收未成年學生去犯罪，因為少年犯可以減刑，也不會有前科紀錄，不禁想問「這些幫派，是不是更應該大力掃蕩？」也好奇是否有任何建設性的意見，可以讓青少年成長環境更安全？

呂秋遠在臉書發文表示，國中時期他是資優班學生，教室和其他「放牛班」是隔離的，所以他們不會知道另一邊發生什麼事。但在國一的時候，姊姊介紹朋友的妹妹A（化名）給他認識，對方是「放牛班」的學生，2人在彼此姊姊的掩護下，開始有了聯絡，如果沒有補習，他們就會約見面。

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某天A突然神秘地說「我乾哥想要見你」，但他一踏進對方的地盤，就聞到濃濃的塑膠味，旁邊還有人正在把玩彈簧刀，他隨即感知到危險，皺起眉頭說「我們走了好不好？」接著看到對面的大哥招手，要他過去試試看，害怕的他更是頭也不回就跑了，後來2人再也沒有聯絡。

呂秋遠表示，過了很久還是會想起那天的事情，「如果當時我留在那裡，現在我會是什麼樣子？」但每每想起彈簧刀和難聞的氣味，都讓他很慶幸自己沒有留在現場。他也說，每次到新北少年法庭開庭時，看到一群孩子在法院門口抽菸、嚼檳榔，明明是來法院上課輔導，卻像是來集體聯誼一樣，也會不禁想著「到底還能多做些什麼，讓這樣的情況可以變得更好？」

▲呂秋遠指出，很多幫派會去學校吸收未成年學生。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



呂秋遠表示，因為少年事件處理法的規定，很多幫派都在學校吸收未成年學生，讓他們販毒、詐欺、恐嚇，反正可以減刑，又只會有感化教育，往後也不會有前科紀錄，「這些幫派，是不是更應該大力掃蕩？」

呂秋遠也思考，除了「少年犯判死刑」這種建議外，是否有任何建設性的意見，可以讓青少年成長環境更安全，例如，我們願意花多少預算，來保障校園安全？不論是諮商輔導，或是增加安全措施。教育部與新北市政府，是不是該檢討相關的法令規定，與實體的資源挹助，讓老師可以多一些能力改變狀況？「至於去嗆廢死聯盟，我認為，應該把這些力氣，拿去嗆天道盟，不是嗎？」