割喉案第4天…校外「警察、89聚集」　學生怒：做錯事的不是我們

▲新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，有在校生揭露校園現況。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

新北市一名國三男學生25日遭同學持彈簧刀割頸刺胸身亡，事件至今已邁入第4天，但仍持續發酵。對此，一名自稱是事發學校的學生透露，隨著案件被大肆宣揚，加害者及加害者父母成為不理性發言者宣洩情緒的管道，連帶也影響了校內的學生，校門外甚至出現不少警車及8+9聚集、叫囂，呼籲網路上發動肉搜和不理性發言的網友能有所節制。

一名自稱是在校生的女網友在Dcard發文表示，隨著事發當天新聞及網路開始不斷散播資訊，加害者及加害者父母也被肉搜出來，並遭網友們施壓、網暴，但她認為，不論加害者的態度多麽囂張，不論做的事有多離譜，這起案件都不該被拿出來大肆宣揚，也不該成為不理性發言者宣洩情緒的管道。

▲一名自稱是案發學校的學生透露，現在校內同學、師長們都飽受輿論壓力。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，網友們在網路上的發言也許不會影響到自身安全、也許不用負法律責任，但校內的學生卻必須承擔這些輿論壓力，校門口一早甚至出現3台警車，還有8+9不斷聚集、叫囂，讓她深感不平，「我們明明不是加害者，也不是被害者，可是你們的這些作為卻影響到我們。」

原PO強調，在該所學校裡，大部分都是安分守己的學生，但現在身著校服都會被別人嗤之以鼻。為此她也喊話網友，其實校內的學生比任何一個人都更感到悲憤，也是真心希望網路上那些肉搜別人和不理性的發言能夠減少，「身處學校感到不安的是我們，所以拜託各位，發表言論前先用用大腦吧，否則你們和那些不知廉恥的國中生也是一樣的。」