孩子遇霸凌要「以暴制暴」？親職專家搖頭：別總教他反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，衍生問題引發討論。親職教育專家趙逸帆26日就說，他看過有家長認為，孩子若遇到霸凌要「反擊」。他認同「反擊」是自我保護的一種方式，可當多次說「可以反擊或打回去」，孩子往後面對衝突，就容易直接提取同樣的訊息，「因為暴力是最容易，也最原始的本能。」

趙逸帆在臉書以「學生遇霸凌，以暴制暴快速解決？」為題發文，他曾在學校處理衝突時問小孩：「為什麼動手打他？」小孩回答：「因為他剛剛碰到我，我要反擊回去，我爸告訴我的！」而這是在引導小學生時，常會出現的對話。

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國三生憾事發生後，趙逸帆看到不少家長在社團內表態，「面對霸凌，從小就要教孩子『反擊』（甚至更強烈直接用以暴制暴）的方式」，可這件事其實存在很多討論空間。他認同「反擊」是自我保護的一種方式，也因此有「防身術」存在，面對欺壓，孩子會視狀況反擊也很正常。

可問題就在，當家長多次告訴孩子「你可以反擊或打回去」，往後小孩面對衝突場景，就容易採取同樣方式，「因為暴力是最容易也最原始的本能。」當孩子不會選擇其他解決方法，漸漸的，「反擊」策略有可能成為孩子唯一的衝突處理方式。

趙逸帆便分享15種策略，教導孩子如何面對欺壓：

#短期策略

一、第一時間逃離空間，去找可信任的大人

二、直接明確跟對方說「我不喜歡！」

三、避免孤立，找到同伴在一起

四、保持冷靜，不要再一次激怒對方

#長期策略

五、班級/校園建立共同衝突暫停的語言

六、增加法制觀念，告訴對方這是違法的

七、避免與這類同學頻繁接觸

八、學習察言觀色，不要跟暴怒的人爭論

九、增加校園反霸凌的文化或是活動

十、建立校園或是家庭的霸凌尋求管道

十一、增強學生情緒管理能力、宣洩的正當策略

十二、設置班級、家庭積極冷靜區

十三、增加學生生命教育的課程

十四、探討社會案件，機會教育

十五、建立更完整的親師合作系統

他坦言，有些策略可能很不直接，但卻是面對霸凌、情緒失控孩子必須採取的行動，同時也是一種文化的塑造。最後，他指出除了反擊，還有許多更重要的練習，「希望這種流血、受傷案件能夠在校園中越來越少。」

※本文獲趙逸帆授權引用。