國三生聰明有正義感遭割頸亡　老師上課悲痛「不點名」

▲老師回憶，國三生聰明又富有正義感，不幸離世後，師生滿是不捨，他也刻意跳過不點名。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

新北國三生遭隔壁班同學持刀割頸身亡，震驚校園師生。一名任課老師心痛回憶，這名學生成績優秀，是老師的得力幫手，個性認真、富正義感，常常路見不平，如今無端離世，讓他很不忍，隔天早上班上氣氛沉重，他刻意跳過不去點名，內心滿是不捨。

老師表示，孩子學業優秀，成績維持在班上前三名以內，且學習態度積極、常常主動深入提問，是在疫情期間唯一持之以恆完成學習進度的學生，非常自律，這些特質在現今學生中其實很少見。此外，這名學生很有正義感，有時見到班上同學吵鬧，妨礙到老師上課，還會站起來請大家安靜。

如今男學生不幸離世，課堂上分組製作的水火箭再也等不到他回來完成，只能交給組員。生科老師回憶，男學生不僅生科成績一直都是班上最高分，在八年級的風力仿生獸單元中，還是全班唯一有辦法完成「機構」的（編按：以構件組成系統）。

老師坦言，聽到男學生遇害，大家都非常難過，所以他隔天早上上課時，已經知道內情，就盡量不提男學生的名字，甚至在點名時特意跳過，因為班上氣氛沉重，大家似乎傾向避而不談。

對此，老師也不禁質疑，很多法條究竟是伸張了正義，還是保護加害者？「我對教學的使命開始困惑存疑，還有這一切的一切到底有沒有意義。」他會永遠記得，這名學生來過這個世界，並在短暫15年的歲月中成功成長為一位具責任感、學習認真的好青年。