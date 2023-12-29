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殺人少年非一日變壞！「家教是根本」她嘆：起碼別養成敗類

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲Wenn認為，家庭教育重於一切。（示意圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市國三生遭同學持刀割頸身亡，震驚社會。育兒部落客Wenn就直呼，「羅馬不是一天造成的，殺人少年也絕不是今天才變這樣！」認為「家庭教育」才重於一切，「所有人都不是一天變壞，而是家庭、生活環境耳濡目染，漸漸三觀毀壞」，氣憤又感慨「不要說把孩子養得多成材，起碼不要成為社會敗類。」

看到割喉案後，育兒部落客「Wenn 生活白話文」在粉專發文，心疼身亡的孩子年僅15歲，也氣憤行凶學生只因替朋友出氣，竟然下手這麼重，「不是一般成人能做得出來」。此外，見行凶學生有前科、霸凌史，她相當感慨，「所有人都不是一天變壞，而是家庭、生活環境耳濡目染，漸漸三觀毀壞，誤入歧途～」

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接著她分享，「我們學校的球隊都很重視品德，大家都很乖」，但之前曾有個新進球員，年紀很小，可訓練總不認真，還口出惡言、影響團隊，也沒有尊敬別人，不只常惹怒高年級學長，教練也很頭痛，「後來教練與爸爸溝通，才發現爸爸說話跟孩子一模一樣，原來小孩就是學爸爸的『口頭禪』！」

Wenn感慨，未成年犯案前科不會紀錄，法律給足殺人的孩子改過自新的機會，「那被殺的孩子呢？這輩子沒有機會了」，更直呼「曾幾何時，孩子去上學，也會慘遭殺害、學校變成刑場？」最後，她還下hashtag，「不要說把孩子養得多成材」、「起碼不要成為社會敗類」、「家庭教育是根本」。

貼文引發諸多網友共鳴，「犯罪人已經觀念扭曲，他不覺得自己有什罪，包含教唆的女孩，但這責任不該由孩子一肩承擔，家庭才是根本」、「每次發生這樣的校園悲劇只會檢討老師、學校與教育制度，但造成這樣的結果，往往都是因為一堆孝子與怪獸家長造成的」、「每一個生孩子的父母真的都要有社會責任，把自己的孩子教好，不要成為社會亂源。」

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