管教問題生「師被狠灌一拳」臉全腫　女兒直擊陰影重！仁醫爆感慨

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

新北國三生割頸命案震驚全台，層出不窮的校園霸凌、暴力問題及兒少法相關規定，也引起各界的高度關注。台大婦產科仁醫施景中表示，昨晚女兒主動提及此事，更想起國中時曾目睹老師稍微管教問題學生，竟被對方狠揍的過往；她也坦言，一直到能力分班後，她的陰影才逐漸消失。

施景中今早在臉書說道，「昨晚回家後，女兒主動跟我提到這一次國中生的事件。她說有的人建議，叫老師每天蒐查學生的書包，看是否有帶危險物品，以杜絕這類事情的發生。」

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不僅如此，女兒還回憶起國中的往事，在第一年還沒有能力分班前，她班上有位同學有暴力行為，「有一次老師稍加管教，那位同學上前就往老師臉部打了一拳，當時老師臉整個都腫了起來。而那位同學的書包裡，聽說也是隨時帶刀子或其他的危險物品。」

▲女兒認為，要靠老師來杜絕這類事情，她認為不太可能。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

女兒直言，一直到後來能力分班，陰影才逐漸褪去；同時，她也不禁惋惜道，這位逝去的同學很優秀，很有可能會成為爸爸（建中）的學弟，但要靠老師來杜絕這種事情的發生，覺得不大可能。

對此，網友們紛紛回應，「家庭教育才是根本啊」、「要沒學過自衛術甚至武術的老師跟教官來管教，也太強人所難了」、「感覺要練一下防身比較安全」、「要學防身術比較保險，校園霸凌問題一直以來都存在，只是沒想到現在學生囂張到帶武器上學，真的很令人傻眼」、「女兒看得比大人們還透徹」。

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