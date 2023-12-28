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割頸加害人資料遭肉搜　衛福部喊「別再傳」：散布者最重罰15萬

▲衛福部。（圖／記者嚴云岑攝）

▲網友肉搜校園喋血案當事人，衛福部提醒恐觸法。（圖／資料照）

文／中央社

新北校園喋血案引熱議，網路肉搜涉案少年資訊。新北地院今天表示，Dcard、PTT等社群媒體應下架相關記事、照片；衛福部說，傳播者可開罰3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

新北地方法院今天發布新聞表示，關於新北某國中生遭割頸死亡案，法院少年法庭已經受理；對被害人家屬所受哀痛、國人對此不幸事件之不捨及憤慨，感同身受。

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法院說，近日於Dcard、PTT等社群媒體，發現有網友肉搜並登載涉案少年的記事、照片等資料，顯然已違反少年事件處理法。少事法規定，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式，揭示有關少年保護事件或少年刑事案件之記事或照片。

法院說，社群媒體應即刻下架相關資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。依照少年事件處理法第83條規定，違反前項少事法規定者，由主管機關依法予以處分。籲請網路、媒體等資訊傳播主管機關，一定要正視此問題。

資深法界人士告訴中央社記者，實務上，新北還沒有案例是傳播媒體或平台因違反少年事件處理遭處罰；但肉搜並揭露相關涉案人資訊已違法，今天Dcard部分社群仍存在相關資訊，建議主管機關應主動查察。

新北地院27日也發新聞表示，請各界勿臆測案情與審理結果，給予法官純淨辦案空間。

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲新北發生國中生割頸案，震驚各界。（示意圖／CFP）

衛生福利部保護服務司司長張秀鴛告訴中央社記者，在行政法部分，依兒童及少年福利與權益保障法69條規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分的資訊。

張秀鴛說，違者可依同法103條，由目的事業主管機關處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰，並命其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。

至於Dcard、PTT等社群媒體，傳播報導涉案少年資訊者，張秀鴛說，仍可針對行為人開罰3萬元以上，15萬元以下罰鍰，提醒網友不要任意傳播相關訊息，以免觸法。

市府社會局副局長許秀能告訴中央社記者，若發現相關違法資訊或接到檢舉，也會依照兒權法相關規定處理、處罰。

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