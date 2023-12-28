教產工會2023年教育代表字「變」　台南教長：教育需創新惟對孩子愛與關懷不變

▲台南市教育局表示，為提升下一代孩子競爭力，教育必須超前部署、做好扎根學習準備，要進步就不可能不改變，教育唯一不變的是對孩子的愛與關懷、讓每個孩子受到公平合理對待與照顧，並持續進步。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台南市教育產業工會透過會員選出2023年度代表字「變」，台南市教育局表示，面對全球化與科技快速發展的時代，為提升下一代孩子競爭力，教育必須超前部署、做好扎根學習準備，要進步就不可能不改變，教育唯一不變的是對孩子的愛與關懷、讓每個孩子受到公平合理對待與照顧，並持續進步。

教育局表示，深知任何教育創新與變革過程都需要時間磨合與調適，教育局針對各項創新性政策，都會同步做好相關配套措施並滾動修正，也會持續提供支持性陪伴與協助，和學校校長與老師透過團隊協力，有計畫性的漸進推動，讓每個孩子受到最好的照顧。感謝近年來許多學校和教育同仁的努力，雖然辛苦，但看到許多學生的優異表現、持續成長與進步，就是所有從事教育工作者的共同成就。

教育局表示，台南市近5年來在教育局與學校共同努力下，持續追求教育創新與學生學習力的扎根，今年各項軟硬體建設的教育成果表現有目共睹，包括中央一般性教育補助款考核已連續三年全國第一、榮獲全國首座適性教學績優縣市獎、自辦午餐與聯合供餐比例持續六都第一、推動PBL專題式導向學習參與校數比例全國最高、首創全國推動普師特教專業增能平台等，上述政策都是希望讓教學品質變得更好，也讓學生學力變得更好，相信這也是每位教育工作者不變的初心。

針對教產工會在記者會中所提到的雙語教育、登革熱防疫、課後留園配套、代理教師寒暑假到校、校事會議等議題，教育局表示，對各議題的反映意見，教育局都有持續滾動修正並一再澄清、解釋和說明，各項教育施政措施的核心價值，都是為了讓孩子能獲得更好的照顧，未來教育局會持續秉持「沒有最好，只有更好」的理念，與所有夥伴共同努力，營造更好的教育環境。

教育局補充表示，只有蛻變後才會更光彩，改變過程難免會遭遇挑戰，但教育要更好，需要大家同心協力，今年教育局施政成果的主題強調「教育，沒有局外人」，希望透過校長、教師及家長共同合作，不分你我，一起為孩子「扎根基礎，迎向未來，共同點亮每個孩子心中的希望」，讓台南的教育可以更好，讓家長更放心。