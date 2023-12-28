香港經濟持續低迷　耶誕電影票房「創20年新低」

▲香港耶誕節期間大批市民出境外遊。（資料圖／路透社）

文／中央社

香港經濟持續低迷，耶誕節期間大批市民出境外遊，當中不少人北上消費。香港耶誕期間電影票房總收入不足港幣2000萬元（下同，約新台幣7600萬元），較去年下跌4成，也創20年來新低。

綜合港媒明報及香港01報導，香港影業協會及香港戲院商會下屬機構「香港票房有限公司」27日公布，今年耶誕期間（24至26日）全港電影票房共約1960萬元，較去年同期的3284.8萬元票房收入少4成，是20年來新低。

香港票房有限公司表示，耶誕假期是戲院業重要的黃金檔期，跌幅反映香港電影業消費市場持續低迷。

根據統計，耶誕期間票房最好的電影「水行俠與失落王國」，也只有約650萬元票房。

報導引述香港電影工作者總會發言人田啟文表示，今年耶誕期間票房不理想，「對業界而言是警號」，票房不理想有不同原因，包括耶誕期間大批港人外遊等。

他表示，業界需詳細檢討原因，例如港人觀賞電影習慣是否有變，或是今年耶誕節的電影不夠吸引等。

疫情復常後香港人消費習慣改變，其中不少港人每逢假期都會北上消費，尤其是晚上不少店舖因人流少而提早關門。今年香港耶誕節期間（22至26日）5天錄得482萬人次出入境，其中香港居民占348萬人次，單是23日錄得約50萬港人出境。