耶誕假期「港股停市」！　1／3港人外遊

▲香港餐飲業生意額在平安夜下跌了15%。（圖／CFP）

文／中央社

香港今、明兩天放耶誕假，股市暫時休市，27日才會恢復交易。另外，上週未起加上耶誕假，旅遊界估計有三分之一港人到中國大陸或海外旅遊，以致本地餐飲業生意額在平安夜下跌了15%。

上週六、日加上補放耶誕假，港人有4天長假，不少人選擇外遊，而23日是高峰期，入境事務處早前預計，耶誕節連同稍後的元旦假期間，有903萬人次的香港居民及海外旅客經各海陸空管制站進出香港。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早在官方香港電節目上說，估計這個耶誕假有三分之一港人到大陸或外地遊玩，並相信到大陸的人數可能已超越疫情前的水平。

▲崔定邦估計這個耶誕假有三分之一港人離開本地遊玩。（圖／CFP）

他說，很多港人在假期間到大陸遊玩，包括參加短途旅行團或自由行，並指市民比喜歡到大陸消費，原因是大陸近幾年「相當進步」，許多酒店也都很豪華舒適。

此外，由於香港經濟不好，加上前往海外的航班數目少於疫情前，以致假期間機票價格上升，不少港人因此選擇到深圳或大灣區城市旅遊，一方面有新體驗，另一方面可以減少支出。

由於有眾多港人到大陸或海外旅遊，香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目上說，估計昨晚平安夜本地餐飲業界的生意額為港幣3億8000萬元（約新台幣15億2000萬元），較去同日的4億3000萬元下跌15%。