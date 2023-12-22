華梵大學佛藝系紅到香港　偶像團體Error扮西遊記師徒跨海取經

▲香港偶像團體Error四子化身《西遊記》師徒，到華梵大學佛藝系取經。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

華梵大學設有全東南亞獨一無二的佛教藝術系所，獨特課程與專業師資吸引香港偶像團體Error扮演《西遊記》師徒四人前來取經。首集節目在香港ViuTV電視台一播出立刻爆紅，短短一周YT觀看次數已衝破2萬，成為現在香港最火紅的台灣科系。

近年不少港生來台讀大學，為了解台灣各大學的狀況，香港四大電視集團之一的ViuTV，特別製作新節目《究竟讀緊乜》（究竟讀什麼），由人氣偶像團體Error四位成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee哥）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）填寫「入學志願表」，到台灣體驗多樣化的大學生活。

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華梵大學表示，《究竟讀緊乜》在12月首播，並選中極具特色的華梵大學佛教藝術系作為第一集優先入讀的大學系所，Error四子扮成《西遊記》裡的唐僧、孫悟空、豬八戒與沙和尚，一起到華梵佛藝系上課取經，學習金工、佛畫、漆藝與金繕，並參觀香港姊妹花入住的女生宿舍，欣賞嘻哈社同學將佛經結合Rap與Beatbox的精彩表演，讓跳唱起家的Error大開眼界。

▲香港偶像團體Error四子化身《西遊記》師徒到華梵大學取經，圖為成員肥仔（左）、Dee哥學習佛畫。（圖／華梵大學提供）

華梵指出，佛藝系以獨招方式吸引許多熟齡生前來就讀，學生平均年齡51歲， 60歲以上占四分之一，年紀最大者已74歲，因多為事業有成甚至已有其他學位，「為興趣讀書」的旺盛求知慾讓Error印象深刻，而熟齡同學強烈的學習動機也感染年輕同學，不僅上課氣氛輕鬆活潑，師生互動溫暖熱絡，同學更經常主動留校創作向老師請益，是台灣高教「全齡化學習」與「青銀共學」的亮點。