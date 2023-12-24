港澳辦：政團應以整體利益為重　愛國不是作秀

▲香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

文／中央社

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍22日出席全國港澳研究會成立10週年大會，他提醒政團社團應以香港及國家整體利益為重，愛國愛港「不是打卡作秀」，任何個人利益都是小利益，要服從國家民族的大利益。

中國全國港澳研究會22日在北京舉行成立10週年慶祝大會，夏寶龍致辭時特別提到香港政府與管治團隊、政團社團、工商界及區議會。香港特首李家超等官員在香港收看大會直播。

夏寶龍提到，政團社團是參與社會事務、守護香港的重要力量，應全力支持香港特首和政府依法施政。

他表示，香港已由亂到治，絕不允許任何個人私利影響香港大局，「在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益」。

他說，只有國家好、香港好，政團社團才會有更大的幹事創業舞台、更廣闊的發展空間，「愛國愛港是要幹實事的，不是打卡作秀，更不是搞政治表演」，政團社團都應以香港和國家的整體利益為重，「全力同反中亂港分子作鬥爭」。

夏寶龍表示，香港經濟發展目前面臨難得的機遇，也面臨一些複雜挑戰。這個時候更需要工商界「將個人的小我融入到香港的大我、祖國的大我之中」。

他表示，當有人惡意唱衰香港、鼓動外資撤離製造恐慌時，工商界更應堅定對香港的信心，「從人力、物力、財力」各方面支持香港；當外部環境不明朗、香港經濟發展遇到困難時，工商界更應把企業發展與香港經濟緊密結合起來，努力尋找新的突破口和增長點；當香港民生難題需要破解時，工商界切實履行社會責任，與政府一起排解民生憂難。