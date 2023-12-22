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港媒：立法會明年7月休會前完成23條立法

▲▼香港立法會。（圖／香港立法會）

▲香港立法會明年7月休會前完成23條立法。（圖／香港立法會）

文／中央社

據報導，香港當局初步訂定，在立法會明年7月休會前，完成基本法第23條的立法。

星島日報今天在報導中指出，至少3名親政府建制派人士近日透露政府的上述目標，而政府早已表明，為23條立法是香港應有的憲制責任，明年必須完成。

報導引述港區人大代表透露，當局所以希望明年7月立法會休會前通過23條立法，一是盡快完善維護國安機制，特別是近期有國安法大案（黎智英案）正在審理，西方無論如何都會大作文章；二是完成憲制責任後，可聚焦發展經濟民生，放下多年來的政治爭議。

對於立法時間距今只有半年左右，時間會否太趕，相關人士表示，23條立法已拖延多年，加上目前立法會審議高效，屆時可密集召開法案委員會會議。

香港行政長官李家超早前發表施政報告說，政府將於2024年完成基本法23條立法；基本法23條涉及維護中國國家安全，港府官員曾說，將會把防止間諜罪納入23條立法。

基本法23條規定：「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。」

香港主權轉移以來，當局一直未能為23條進行立法。

2019年香港爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，中國全國人大主動為香港訂定國安法，但只納入23條前部分規定，其餘留待港府自行立法。

香港保安局局長鄧炳強曾表示，23條涉及7項類別的罪行，當中兩類已由香港國安法涵蓋，包括叛國和分裂國家；現行法令中，例如刑事罪行條例、社團條例等，也包括部分罪行。

他說，未來基本法第23條進行立法時，將會加強著墨於「間諜罪」。

他說，修例風波發生至今，很多證據顯示香港存在間諜活動，而美國中央情報局（CIA）日前更宣布成立「中國任務中心」，加強蒐集情報；面對外國的「長臂」，香港有必要立法加強規範間諜活動。

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