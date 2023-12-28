火場救4人殉職！新竹勇消曾參賽許願：盼每一位消防安全走出火場

▲新竹殉職勇消游尚樺(右一)。（圖／翻攝臉書／全國火災搶救技術暨戰術體能交流競賽）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一處民宅今(28日)上午傳出火警，警消獲報後趕抵現場搶救，未料分隊長游尚樺(29歲)卻被發現倒臥在火場2樓梯間，救出時已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍宣告不治。據了解，殉職勇消游尚樺曾任新北市消防局竹圍分隊長，2022年調到新竹縣服務，該年度還曾代表竹縣消防局參加全國火災搶救技術暨戰術體能交流競賽，與隊員共同推廣火搶技術，盼能讓每一位消防安全走出火場，未料今救災時卻意外葬身火窟。

這起火警發生在今上午7時33分，新竹縣消防局接獲通報後，立即派員前往安宅四街搶救，初步了解，現場為3層樓住宅，是移工宿舍，2樓雜物間因不明原因起火，警消隨即佈線展開灌救。

分隊長游尚樺到場後英勇從火場內救出4人，隨後再度搶身進入火場救援時，卻不幸遭濃煙嗆暈，倒臥在2樓梯間處，同仁發現時游尚樺已經沒有呼吸心跳。現場救護人員立即將游救出，並送往醫院搶救，惟最終仍宣告不幸殉職。

據了解，游尚樺擔任新工分隊分隊長，中央警察大學81期畢業，先前曾於新北市政府消防局竹圍分隊擔任分隊長，2022年9月才到新竹縣服務，各項學、經歷都相當完整。游尚樺到任約1個月後，還代表新竹縣政府消防局報名參加「全國火災搶救技術暨戰術體能交流競賽」，與各個資深優秀隊友組成菁英隊伍，盼能藉著參賽機會與大家分享、推廣火搶技術，期許每一位消防都能夠安全走出火場，未料今卻在火場內發生意外，不幸殉職，消息傳出後令同仁、家屬都萬分悲痛。

▼新竹縣湖口鄉一處移工宿舍發生火警，消防分隊長游尚樺不幸殉職。（圖／記者陳凱力翻攝）