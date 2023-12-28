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社會 社會焦點 保障人權

29歲分隊長救4人殉職！父癱坐醫院嚎啕大哭　弟「同為消防」心碎

記者黃彥傑、戴若涵／新竹報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一處民宅28日上午7時33分發生大火！現場為移工宿舍，4名外籍移工一度受困於3樓陽台。警消獲報到場救援，順利架梯將人救出，消防分隊長游尚樺遭濃煙嗆暈，被同仁發現時，倒臥2樓樓梯間失去生命跡象，送醫不治。游父接獲消息趕抵醫院，崩潰痛哭。

▲新竹消防員殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲分隊長殉職，父親、弟弟悲痛不已。（圖／記者黃彥傑翻攝）

新竹縣消防局28日上午7時33分接獲通報，安宅四街一民宅發生火警，隨即派遣11車26人前往搶救，火勢於上午8時28分撲滅，同時救出4名外籍移工，但分隊長游尚樺再率隊入內搜索時，卻遭濃煙嗆傷昏迷，倒臥2樓樓梯間，被救出時已無呼吸心跳。救護人員緊急將他送往醫院搶救，但人仍於上午9時09分宣告不治。

新竹縣長楊文科表示，游尚樺被發現時，全身裝備都非常完整，不知為何會發生意外，對此十分痛心，縣府將全力協助家屬處理後事，同時呼籲民眾注意防火、防災問題。

▲▼新竹殉職消防員。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹湖口移工宿舍火警，現場畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，29歲的游尚樺擔任新工分隊分隊長，中央警察大學81期畢業，先前曾於新北市政府消防局竹圍分隊擔任分隊長，2022年9月才到新竹縣服務，各項學、經歷都相當完整。游尚樺到任約1個月後，還代表新竹縣政府消防局報名參加「全國火災搶救技術暨戰術體能交流競賽」。

游尚樺的家屬接獲消息後，也趕往醫院。游父得知兒子死訊，癱坐椅子上心痛地嚎啕大哭，對突如其來的噩耗感到相當無法接受，一旁的民眾見狀緊摟游父安撫，同為消防員的游弟則是強忍悲痛處理相關後事，現場氣氛哀戚，令人鼻酸。

▲▼ 新竹勇消游尚樺英勇救出4人，卻不幸殉職 。（圖／翻攝游尚樺臉書、記者黃彥傑攝）

▲新竹勇消游尚樺英勇救出4人，卻不幸殉職 。（圖／翻攝游尚樺臉書、記者黃彥傑翻攝）

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