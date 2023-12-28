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社會 社會焦點 保障人權

殉職勇消搶救畫面曝！同仁急吼救護車搶命　民眾哀嘆：怎麼會這樣

記者黃彥傑、黃資真／新竹報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一棟三層樓住宅今(28)日清晨驚傳火警，警消獲報後趕抵現場救援，怎料分隊長游尚樺從火場救出4人，再度進入時卻受困2樓樓梯，被救出時已失去呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，當時游尚樺被救出的畫面也曝光！

▲▼ 新竹湖口移工宿舍火警，消防員身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新竹湖口移工宿舍火警，消防員游尚樺不幸身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

消防指出，今天上午7時33分一處4層樓移工宿舍發生火警，2樓雜物間因不明原因起火，新竹縣消防局第一大隊立即派遣人員前往灌救，當時分隊長游尚樺陸續從火場救出4人後，再度挺進2樓時卻遭濃煙嗆暈，同仁發現時趕緊將其救出，然已失去呼吸心跳。

從現場畫面中可以看見，當時一群消防員從火場內運出1人，卻是穿著救災服裝的消防員，一旁民眾見狀驚呼「怎麼會這樣！」，而同仁們也焦急替他CPR，並嘶吼要救護車立刻移過來，大家雖努力跟死神搏命，但最終將游尚樺送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

▲▼ 新竹湖口移工宿舍火警，消防員身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，游尚樺今年29歲，目前擔任新工分隊分隊長，中央警察大學81期畢業，先前曾於新北市政府消防局竹圍分隊擔任分隊長，2022年9月才到新竹縣服務，各項學、經歷都相當完整。游尚樺到任約1個月後，還代表新竹縣政府消防局報名參加「全國火災搶救技術暨戰術體能交流競賽」，與各個資深優秀隊友組成菁英隊伍，盼能藉著參賽機會與大家分享、推廣火搶技術，期許每一位消防都能夠安全走出火場，未料今卻在火場內發生意外，不幸殉職，消息傳出後令同仁、家屬都萬分悲痛。
 

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