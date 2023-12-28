新竹勇消殉職！4人「疑非法移工」獲救當下全逃了　警方調查中

▲新竹湖口移工宿舍火警，消防員游尚樺不幸身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一棟三層樓住宅今(28)日清晨驚傳火警，警消獲報後趕抵現場救援，分隊長游尚樺從火場救出4名外籍移工，再度進入時卻倒臥2樓樓梯間昏迷，送醫搶救仍宣告不治，初步了解，4人疑似為非法逃逸移工，被救出後已逃跑，警方表示，針對此事目前仍在了解當中。

附近住戶表示，4名外籍移工被救出後，消防人員詢問有沒有受傷，4人稱還好，想先去買水，怎料之後他們卻消失的無影無蹤，恐怕已經逃跑了；警方回應，4人是否為逃逸移工正在調查釐清中。

消防指出，今天上午7時33分一處4層樓移工宿舍發生火警，2樓雜物間因不明原因起火，新竹縣消防局第一大隊立即派遣人員前往灌救，當時分隊長游尚樺陸續從火場救出4人後，再度挺進2樓時卻遭濃煙嗆暈，同仁發現時趕緊將其救出，然已失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。

據了解，游尚樺今年29歲，目前擔任新工分隊分隊長，中央警察大學81期畢業，先前曾於新北市政府消防局竹圍分隊擔任分隊長，2022年9月才到新竹縣服務，各項學、經歷都相當完整。游尚樺到任約1個月後，還代表新竹縣政府消防局報名參加「全國火災搶救技術暨戰術體能交流競賽」，與各個資深優秀隊友組成菁英隊伍，盼能藉著參賽機會與大家分享、推廣火搶技術，期許每一位消防都能夠安全走出火場，未料今卻在火場內發生意外，不幸殉職，消息傳出後令同仁、家屬都萬分悲痛。