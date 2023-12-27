國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」　嘆：出來可能更大尾

▲國中生遭割頸一案，引起社會譁然。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一名國三生遭同學持彈簧刀割頸、刺胸，經2天搶救昨晚宣告不治；而檢方也決定將動手男同學的罪名，從殺人未遂提升至殺人罪。此案引爆各界怒火，更關注涉案男女的下場，對此巴毛律師今發文解答，同時不禁搖頭嘆「很多少年犯進去，就是去練蠱，出來變得更大尾。」

律師陳宇安今在粉專「巴毛律師混酥團」提到，「很多人在問，殺人的8+9跟教唆殺人的89妹會怎樣？刑事部分，首先因為他是少年犯，不會進國民法官審理程序，而是依照《少年事件處理法》規定審理。」

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陳宇安接著提到，目前「乾哥」被裁定收容，「乾妹」是責付讓家長帶回管教，然後服完刑跟感化教育以後，前科會被塗銷，所以不會有人知道他們之前做過什麼事情；至於民事的部分，枉死的男同學年紀還很輕，餘命照理來說還很長，「89跟89妹的父母，應該是準備要賠到脫褲了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她表示，「《少年事件處理法》的精神，是希望保護這些未成年人，在少不更事的時候犯錯，還有能重新來過的機會；但老實說很多少年犯進去服刑跟感化，就是去練蠱，出來變得更大尾，然後收小弟。」

對此，不少家長紛紛回應，「當初就是以品格為重讓小孩國中唸私校，除了勒緊褲袋，還需要花時間跟難搞的青春期（小孩）磨合溝通，現在（孩子）高中了覺得值得」、「《少事法》27條規定，最輕本刑五年以上就要移送地檢了，本案很有可能會是由檢察官起訴到地院。感覺少年法院法官認定是殺人罪的機率，應有稍高於傷害致死罪的可能」、「身為家長想不到有一天要擔心，孩子在校園內的生命安全」。

另外，檢方今會同法醫相驗，初步結果已出爐，被害者身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀；而檢方決定將動手男學生罪名從殺人未遂提升至殺人罪。

►本文由巴毛律師授權引用。

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