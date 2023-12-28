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高中同學突約吃飯…女大生拒絕遭「瘋狂教訓」嘆：被霸凌我的人嗆

女大生收到高中同學吃飯邀約，婉拒對方慘被連珠炮狂罵。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女大生收到高中同學吃飯邀約，不料婉拒後反被連珠炮狂罵。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

求學時期的同學就算感情好，都不保證出社會會繼續聯絡，更別提只是一般的同學。一名女大生收到高中同學的邀約，她認為彼此不是朋友，便婉拒了對方，沒想到被狠狠教訓了一頓，結果意外釣出當事人出面，掀起討論話題。

原PO今（27日）凌晨1點在《threads》公開對話截圖，無奈表示：「不知道該說什麼了，莫名被高中霸凌我的人嗆…」，可以看到高中同學傳訊息，表明很久沒見面，希望明年約出來吃飯，但她覺得彼此不是朋友，因此沒必要硬約，殊不知對方劈哩啪啦回了一串。高中同學傳訊邀約吃飯。（圖／翻攝自threads）

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▲高中同學傳訊邀約吃飯，點圖可放大。（圖／翻攝自threads）

高中同學提到，對原PO的印象是很容易負面思考、自卑和不擅長社交，不認為一定要是朋友才能見面，並強調沒有要吵架，只是單純想敘舊聊天，把過去的事看開而已，還說她很愛記仇，「妳完全可以直話直說沒關係，畢竟過了好幾年了，我基本上不在意以前的事」。高中同學開始數落原PO。（圖／翻攝自threads）

▲高中同學開始數落原PO，點圖可放大。（圖／翻攝自threads）

原PO解釋，她不覺得交情有好到需要約出來，反問對方：「高中的妳或高中的我做了什麼，又是什麼樣的個性，對於現在的我來說都不重要吧？所以沒必要特意約出來談吧」，但高中同學依舊聽不下去，責備她把旁邊的人都帶著敵意，「妳那種做法身邊朋友會越來越少」。

原PO認為交情沒有好到需要特別約見面。（圖／翻攝自threads）

▲原PO認為交情沒有好到需要特別約見面，點圖可放大。（圖／翻攝自threads）

高中同學直言，原PO的行事作風不願與人交涉，活在自己的世界，比較像是邊緣人的心態，也坦承沒把她當朋友，只是希望大家開心和平相處，但話鋒一轉，又開始批評，不滿她高中時很不可理喻，而且現在還是沒變。高中同學批評原PO活在自己的世界。（圖／翻攝自threads）

▲高中同學批評原PO活在自己的世界，點圖可放大。（圖／翻攝自threads）

對話曝光後，引發熱烈迴響，網友紛紛猜測：「她一定是賣保險或是直銷」、「我也是傾向懷疑是相關商業目的，就是看準對方較自己勢弱、容易掌控，沒如自己意成為業績反而覺得對方是在冒犯自己」，也有人建議退追蹤，結果釣出當事人回應。高中同學現身回應。（圖／翻攝自threads）

▲高中同學現身回應。（圖／翻攝自threads）

高中同學坦言，退追蹤沒有關係，頻率不合繼續當朋友沒有意義，對於原PO覺得不舒服的地方，她已經道歉了，反認為對方有點超過，把對話放上來讓網友公審。同時她也解釋，2人高一原本是朋友，後來頻率不合鬧翻，但沒有存在霸凌或欺負，「就是雙方都有問題，雙方都有受傷害」。

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