▲初步相驗，確認男學生共中10刀。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

新北市國三男學生在校內遭同校學生以彈簧刀割頸、刺胸，經過2天搶救宣告不治，律師林智群表示，這種事情很難防範，畢竟老師沒懲罰權、警察不能隨便進校園，加上兒少法規定，報導不能透露相關資訊，可能導致很多不知情家長將寶貝送入虎口，「這個法條，已經矯枉過正，到底是保護誰？」

律師林智群在臉書發文，這種事情很難防範，老師沒懲罰權，警察也不能隨便進校園，「怎麼處理？你要他轉學？這個少年就是之前在其他學校惹事，才轉到現在這個學校的」。

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他發現一個現象，根據兒少法規定，不能報導透露任何相關可以特定少年的資訊，因此媒體報導不會寫出是哪間學校，也避免學校被汙名化，「但在一些情況下，就顯得不合理」。

他舉例之前某幼兒園老闆兒子對幼童性侵害的事情，媒體擔心被罰，不敢報導是哪間幼兒園，司法機關的文件也會遮蔽幼兒園的名字，「結果就是一堆不知情的家長繼續把自己的寶貝送入虎口」，認為該法條矯枉過正，「難道其他民眾沒有知的權利嗎？其他民眾的小孩就不用被保護？」

回顧案情，一名女學生25日中午到男學生A班級找閨蜜，但遭A驅趕，「你不是我們班的」，女學生離開後心有不甘，於是向「乾哥」訴苦。乾哥為了替妹妹出氣，立刻就衝到A班級找A理論。

然而，衝突一發不可收拾，B竟拿出預藏的彈簧刀朝A猛刺，A倒地後失去生命跡象，被緊急送醫搶救，但搶救一天一夜後仍不幸宣告不治。

稍早，檢方會同法醫相驗，而初步結果出爐，A身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，檢方決定將動手男學生罪名從殺人未遂提升至殺人罪。

本文獲得「律師林智群」授權提供轉載。