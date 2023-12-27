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快訊／國三生遭刺10刀亡！家屬哀痛發聲「祂正義感爆棚」　淚求修法

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲國中生遭割頸亡，今放學後姊姊將到案發教室招魂。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一名國三生遭同學持彈簧刀割頸、刺胸，經2天搶救昨晚宣告不治。被害男同學的家屬今再度發聲，表示祂是一個正義感爆棚的人，同時也盼望社會能更重視校園安全問題，「希望我家人的死可以換來修改《少年事件處理法》。」

被害者家屬在Dcard提到，「遺憾的事情發生了，比起植物人算是能接受的結局，祂生前是一位正義感爆棚的人，但也因為過於正義導致祂喪失性命。對於我們家屬是無比傷痛。」

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家屬解釋道，先前因質疑社會安全網，怕有政治立場，加上考慮到不能公開當事人前科，所以選擇刪文；同時，他也呼籲道，網友們不要透露加害者個資，「不要同樣因為正義害死自己。」

最後，原PO不忘致歉，表示先前太憤怒、太情緒化；而面對外甥的枉死，他期盼社會更重視校園安全問題，「希望我家人的死可以換來修改《少年事件處理法》。」

另外，檢方今會同法醫相驗，初步結果已出爐，被害者身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀；而檢方決定將動手男學生罪名從殺人未遂提升至殺人罪。

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