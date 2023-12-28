妹子穿「和服」遭中國大媽圍剿！要她當眾脫衣：妳漢奸

記者鄭思楠／綜合報導

貴州貴陽一年輕女生25日身穿和服出現在熱鬧的小吃街上，隨即引來圍觀群眾的注意。而後其中一名大媽上前強烈要求女生脫掉和服。在網友上傳的影片中，大媽情緒激動，語言激烈，手指穿和服女生怒斥，「老子是中國的老百姓，妳狗日的漢奸」，周圍群眾也對大媽的話語附和讚同。最終，女生脫掉和服，大媽也將自己的外褲脫掉。

▲貴陽身穿和服女子遭路人指責。（圖／翻攝自影片）

影片顯示，一名年輕女生身穿和服，正在和一名白衣大媽對關於「穿和服是否妥當」爭執不休。年輕女生認為，穿什麼衣服是自己的自由，不需要外人指指點點。而白衣大媽認為，身穿和服就是不尊重中國人，要求女生立馬脫掉。女生穿和服的行為也引來了幾名圍觀人員的不滿，最後，女生脫掉了和服並離開現場。

期間，大媽狂罵，「妳XX漢奸！」旁邊一名男子起哄，大媽便與他一唱一和說，「對不對！是不是漢奸！穿日本和服來中國是不是漢奸！」男子回應說，「對！是！」

女生回懟大媽身上背包帶和褲子也「有問題」，「上面寫著英文呢，有英文的，妳穿的是美國人的衣服？」大媽越說越激動，「老子我們脫。老子連衣服都敢脫！」女生也說，「我也可以脫，妳脫我就脫。」兩人還打賭1000元（人民幣，下同）。

為了讓女生脫掉和服，大媽喊著，「老子不敢脫老子是妳孫子」，當眾脫外褲。之後，女生也當場脫掉和服，只剩下一身黑色的保暖內衣。

▲女生遭路人指責。（圖／翻攝自影片）

女生還罵男子稱「沒當過兵不要跟我講話」，遭反斥「不要侮辱當兵的」。她慨嘆，「這麼多人看（圍觀），沒人喊警察」，默默說「散了吧，沒戲看了各位」便抱著她的和服離場。

在事情發生後，女生12月26日晚發布了道歉影片並解釋到，自己是一個動漫愛好者，尤其喜歡動畫《犬夜叉》，當天正好是耶誕節，她扮演了自己喜歡的角色衣服走上街頭，並沒有想過侮辱任何人，也沒有不尊重歷史。

影片中，她對自己「不顧及他人，傷害民族感情」的行為表示歉意，希望得到廣大網友原諒。