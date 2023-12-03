被女友害染愛滋、還遭偷光財務　他失去工作變博主正面抗愛

▲世界愛滋病日正確的愛滋知識，保護你我。（圖／擷取自網路Unsplash）



圖文／CTWANT

對於中國貴州的晏先生來說，2年前的12月6日是改變命運的一天，先是被網路上認識不到一個月的前女友芳芳（化名）偷走了電腦、相機、錢包等貴重物品，之後又被民警告知芳芳患有愛滋病（HIV），而他也確診染上愛滋。之後，還被同事舉被曝光病情失去工作，但晏先生並沒有一蹶不振，反而轉身投入短影音製作宣傳防愛滋病知識，在「晏哥抗愛」為病友諮詢解決各式各樣的問題。

晏哥表示，因為公開自己是愛滋病患者的緣故，投了四、五百份履歷都遭拒絕。雖曾經隱瞞愛滋患者的身分成功入職，卻被同事認出身份舉報便失去工作。他意識到恐愛滋的人太多了，便轉念投入短影片製作，宣導愛滋病正確的知識，避免其他人與他走向相同的道路。

在眾多案例中，晏哥印象最深刻的是一名女性隱瞞病情並結婚，正計畫要懷孕生育的時候被檢查出來，被迫向老公坦承有愛滋病，問晏先生應該怎麼辦。因此，他表示，「婚前檢查有其必要性，在性行為前應經過婚檢，保護自己也保護他人」。

雖然有不少網友追蹤「晏哥抗愛」，向晏先生尋求愛滋病相關的諮詢及解答，然而直播涉及醫療問診的行為遭到長時間封禁，無疑打破了他直播帶貨的計畫。晏哥表示，由於收入的短缺，這段時間他都只能靠打零工過活，不過好在有粉絲的支持，給他一些剪輯的工作才能度過這次難關。

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