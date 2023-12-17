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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女遭家暴夫打斷腰椎　住院又被砍傷「滿地血」搶救10小時

慘！她遭家暴夫打斷腰椎　住院又被砍傷「滿地血」搶救10小時

▲婦遭家暴夫打斷腰椎，住院時又被丈夫持菜刀砍傷。（圖／擷取自星視頻）

圖文／CTWANT

中國貴州日前發生一起駭人的暴力事件，55歲楊姓婦人長期遭李姓丈夫家暴，被打到腰椎骨折住院，沒想到李男又持菜刀跑到醫院對臥床的楊婦施暴，造成其頭部、肩膀、手臂全是傷，搶救10小時才成功救回。

根據《封面新聞》報導，李男和楊婦共有4名子女，和兩人同住的兒子李軍（化名）稱，父親脾氣火爆，只要有事看不順眼就會對母親施暴；小時候若是頂撞父親，也會遭其毆打。楊婦遭家暴已30餘年，為了子女再三忍讓，雖曾決定辦理離婚，也因為李男故意鬧場不配合，無法順利走完程序。

平日李軍外出工作時，由母親楊婦幫忙照顧他的兩個孩子。7月17日晚上李軍和母親帶著兩個孩子出門逛逛，吃飯過程中孩子睡著了，兩人就把剩下的飯菜打包回家給夜班下班的父親吃。豈料，隔天李男情緒失控，指責他們在自己辛苦值班時出去吃香喝辣，並對楊婦施暴。

李軍4歲的兒子目睹全程，趁爺爺睡著打電話給正在上班的李軍，說爺爺奶奶打架了，奶奶倒在地上爬不起來，爺爺還對他們下「封口令」。李軍聽完馬上報警並急忙趕回家中，約半小時後他到家將楊婦扶起並再次報警，待警方到場詢問完詳細情形後，李軍便帶著母親到醫院治療。

楊婦因腰椎骨折需住院治療，李軍則再三詢問警方案件進度，希望能將父親拘留。李男因此多次闖進病房，放話稱若是再讓警方找他麻煩，就要殺害楊婦，還說要買炸藥跟他們同歸於盡。楊婦住院期間，警方曾來找她做筆錄，並稱他們已經將李男拘留，但李軍的大姐打電話給父親確認後，發現他還在正常上班。

7月28日凌晨，李軍待楊婦入睡後，將兩個小孩送到附近飯店過夜，卻在飯店門口接到醫院電話，稱李男持菜刀闖入病房將楊婦砍傷。李軍趕回醫院時，現場已被封鎖，他描述：「病房到處都是血，我媽（楊婦）人已經昏迷了，頭部、臉、肩膀、手到處都是傷，耳朵也缺了一半。」楊婦傷勢嚴重，轉院後仍沒有醫院願意收治，李軍下跪向醫生求助，搶救10小時後，楊婦成功撿回一命。

楊婦驗傷結果除了腰椎骨折，還有其他6處骨折、肌肉斷裂、失血性貧血等症狀。李男犯案後便逃離現場，警方在醫院找到他並將他帶走；8月2日李男依故意殺人罪遭刑事拘留。

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