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大陸 大陸焦點 特派現場

新郎被綁在電線桿上！遭雞蛋砸、皮帶抽臀　網轟：婚鬧好玩嗎

記者廖翊慈／綜合報導

貴州一名新郎3日晚間遭友人綁在樹叢邊的電線桿上，並對其連砸數個雞蛋、用皮帶抽打臀部。該段「婚鬧」影片遭多數網友撻伐，「有夠浪費食物」、「婚鬧這種惡俗怎麼還有人在玩」。

據《香港01》報導，近年不時傳出婚鬧過火的影片，日前陸網上瘋傳一段婚鬧短片，貴州一場婚禮，只見新郎被綁在電線桿上，遭人用雞蛋狂砸、皮帶狠抽，新郎苦苦掙開後轉身追趕婚鬧者。

▲新郎被綁在電線杆上。（圖／翻攝自微博）

▲新郎被綁在電線桿上，遭「雞蛋洗禮」。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，新郎頭戴安全帽，身上疑似被保鮮膜纏繞，並綁在草叢旁的電線桿。鏡頭外有人不停向新郎扔雞蛋，其中一名男子還拿著皮帶衝上前，狠狠抽了新郎臀部三下。最終新郎掙脫束縛，反撲向「婚鬧」男子，兩人扭打成一團。整個過程有大批民眾圍觀，當中甚至有孩童。

中國傳統習俗「婚鬧」近年來「因玩得太過火」，已被多數人認為是陋習，漸漸不被接受。該段影片下方留言區，也有不少網友批評當事人，「婚鬧怎麼還沒消失啊」、「這些人忘記進化了吧」、「現今國內居然還有人在玩這」、「堅決抵制」、「好玩嗎？還浪費食物」、「結個婚要了半條命，太嚇人了」、「這樣結婚很高興？看不懂」、「我不懂婚鬧存在的意義」。

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