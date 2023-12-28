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李善均輕生！已逝巫女3年前神預言「要小心」　全網發毛

▲▼李善均。（圖／CFP）

▲李善均近2個月捲入毒品風波，今日傳出輕生離世的消息。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

演出《我的大叔》、《寄生上流》的南韓影帝李善均日前捲入染毒案，27日被發現在車內輕生亡，享年48歲。消息一出各界震驚、難過，令人毛骨悚然的是，3年前一位巫女幫李善均算命的影片也重新成為關注焦點，巫女當時的預言相當神準，但就目前所知，該位巫女因為身體狀況不佳，已於約2年前辭世。

《寄生上流》3年前橫掃各大國際獎項，成為當紅炸子雞，AllMightyTV策畫的算命單元當時就找來巫女金花堂（音譯，금화당）替幾位主演與導演算命，然而就在她看完李善均的八字後，突然欲言又止，因為她有點難相信自己見到景象，「這位...為什麼看到他被上銬？」

▲▼ 李善均3年前算出「10月遭上銬」　巫女變臉：他不吸毒吧？預言發毛。（圖／翻攝自AllMightyTV YouTube）

▲▼巫女3年前算出看到李善均被上銬。（圖／翻攝自AllMightyTV YouTube）

▲▼ 李善均3年前算出「10月遭上銬」　巫女變臉：他不吸毒吧？預言發毛。（圖／翻攝自AllMightyTV YouTube）

巫女金花堂滿臉詫異地問製作單位，「這位...應該不做那些事吧？」製作人反問「毒品嗎？」她點點頭，製作人則回「我也不太清楚」。她還不斷反問「為何會看到打針」，感到疑惑的她讀出看到的內容，「你努力了這麼久，別忘了初心，聲譽畢竟是一點一點建立起來的」，她還特別提醒李善均小心10月這個時間點，直言自己「第一次感受到這種感覺」，算命的內容都是在斥責李善均。

隨後李善均涉嫌吸毒的消息傳開，該支影片也成為引發議論，不少網友驚訝巫女之神準，簡直「令人毛骨悚然」。製作單位見到影片熱度飆升後想試圖再聯繫巫女金花堂，但問到的結果是，巫女身體狀況不佳，大約2年前已經過世。


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