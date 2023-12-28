涉毒被追訪壓力大！　李善均爆「要求低調出庭受訊」遭警方拒絕

▲李善均被捲入毒品風波後，曾在媒體高度關注的情況下，到警察署接受3次傳喚調查。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南韓男演員李善均最近捲入毒品及婚外情風波，27日上午更被發現死於車內，疑為燒炭輕生。外界認為，李善均輕生的原因與生前3度接受涉毒調查、不堪壓力有關，而消息人士證實，李善均在調查期間，曾希望不公開露面，卻遭警方拒絕。

據韓聯社報導，李善均因參演奧斯卡最佳影片《寄生上流》紅遍全球，因此他被爆料涉毒後，吸引了廣大媒體的注意，而他自10月28日開始接受警方調查起，就一直被拱到閃光燈下，被迫接受媒體採訪和拍照。

▲李善均27日在首爾鐘路區一處公園被人發現陳屍車內。（圖／CFP）

警方和法律界人士透露，李善俊在接受調查期間，曾通過律師正式提出不公開露面的要求，卻遭警方拒絕。即使到李善均死亡前一天，其代表律師也不斷強調，李善均對於公開露面感到「負擔、沉重」，因此希望下次可以在不公開的情況下再次露面，不料卻再次遭拒。

報導稱，儘管警方明確禁止媒體在調查對象出庭和接受調查期間拍照或錄影，但相關規定經常被違反，而調查單位「仁川地方警察廳」也承認收到李善均的申請，但當局否認他們向媒體透露了李善均的行程，「把人關在門裡，這是符合原則而正確的」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388