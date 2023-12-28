　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

涉毒被追訪壓力大！　李善均爆「要求低調出庭受訊」遭警方拒絕

▲▼李善均。（圖／CFP）

▲李善均被捲入毒品風波後，曾在媒體高度關注的情況下，到警察署接受3次傳喚調查。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

南韓男演員李善均最近捲入毒品及婚外情風波，27日上午更被發現死於車內，疑為燒炭輕生。外界認為，李善均輕生的原因與生前3度接受涉毒調查、不堪壓力有關，而消息人士證實，李善均在調查期間，曾希望不公開露面，卻遭警方拒絕。

據韓聯社報導，李善均因參演奧斯卡最佳影片《寄生上流》紅遍全球，因此他被爆料涉毒後，吸引了廣大媒體的注意，而他自10月28日開始接受警方調查起，就一直被拱到閃光燈下，被迫接受媒體採訪和拍照。

▲▼李善均。（圖／CFP）

▲李善均27日在首爾鐘路區一處公園被人發現陳屍車內。（圖／CFP）

警方和法律界人士透露，李善俊在接受調查期間，曾通過律師正式提出不公開露面的要求，卻遭警方拒絕。即使到李善均死亡前一天，其代表律師也不斷強調，李善均對於公開露面感到「負擔、沉重」，因此希望下次可以在不公開的情況下再次露面，不料卻再次遭拒。

報導稱，儘管警方明確禁止媒體在調查對象出庭和接受調查期間拍照或錄影，但相關規定經常被違反，而調查單位「仁川地方警察廳」也承認收到李善均的申請，但當局否認他們向媒體透露了李善均的行程，「把人關在門裡，這是符合原則而正確的」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

ET快訊
斷指主人找到了！　她以為只是指甲脫落
29歲分隊長殉職！　肺部、呼吸道發現「大量煙粒子」
李善均慘遭逼死！　南韓警方犯下「兩大致命錯誤」
快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位！　何博文回應了
快訊／台鋼雄鷹宣布簽下郭永維！　月薪22萬
獨／台南60年「圓環頂菜粽」宣布　元旦起暫停營業
快訊／29歲分隊長救4人殉職！　父癱坐醫院嚎啕大哭
快訊／保羅沃克25歲愛女宣布離婚　2年前馮迪索才陪走紅毯
新北國三生遭刺亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

官方文件曝！路透：五月天遭北京施壓　選舉前表態支持一中

CNN列2024年旅遊遺珠　台灣象鼻岩上榜

賴比瑞亞油罐車翻覆「眾人搶油」爆炸至少40死　驚悚畫面曝光

普丁不開心！俄裸身夜店趴　饒舌歌手嗨掛襪子遮下體「被抓去關」

巴西漁夫徒手抓電鰻　瞬間觸電「3秒僵硬墜河」畫面曝光

涉毒被追訪壓力大！　李善均爆「要求低調出庭受訊」遭警方拒絕

睡醒發現「牆上都是血」　韓男睡醒嚇壞：有東西死在裡面

全球富豪2023更有錢了！　馬斯克穩居富豪榜第一名

李善均慘遭逼死！南韓警方犯下「兩大致命錯誤」　片面採信酒店女

女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現內藏「黑色蜘蛛巢」崩潰

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

官方文件曝！路透：五月天遭北京施壓　選舉前表態支持一中

CNN列2024年旅遊遺珠　台灣象鼻岩上榜

賴比瑞亞油罐車翻覆「眾人搶油」爆炸至少40死　驚悚畫面曝光

普丁不開心！俄裸身夜店趴　饒舌歌手嗨掛襪子遮下體「被抓去關」

巴西漁夫徒手抓電鰻　瞬間觸電「3秒僵硬墜河」畫面曝光

涉毒被追訪壓力大！　李善均爆「要求低調出庭受訊」遭警方拒絕

睡醒發現「牆上都是血」　韓男睡醒嚇壞：有東西死在裡面

全球富豪2023更有錢了！　馬斯克穩居富豪榜第一名

李善均慘遭逼死！南韓警方犯下「兩大致命錯誤」　片面採信酒店女

女夾出活蜘蛛「耳朵還在痛」　就醫發現內藏「黑色蜘蛛巢」崩潰

坐牢時懷疑妻子偷吃　吸毒男木關刀、法器殺妻判無期

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

王念好冬盟有心得「日本投手比較好」　明年目標開季一軍　

熱水器放陽台要小心！專家曝做錯這2件事：恐一氧化碳中毒

台東女騎士自摔斷指！看新聞才知道「是我的」：以為只是指甲脫落

甲辰年點燈祈平安　西螺福興宮預留電話接到手軟

柯文哲稱「邦交國歸零沒差」　綠酸：蹭蔡英文路線又愛裝會講五四三

拔樁？趙少康參訪義美高志明親接待　曝兩人為「50年老友」

台鋼雄鷹再網羅左投賴鴻誠？　劉東洋：等他回覆

台積電漲1元收593　台股小漲19點站上17900

國際熱門新聞

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

國際油價下跌　從1個月高位回落

快訊／北韓官媒：金正恩下令軍隊加快戰爭準備

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

節儉拚29年剛買屋！新加坡46歲男車禍亡

李善均涉毒遭調查後輕生 　檢警、媒體挨批

是誰害死李善均？媒體獵巫搶快加速社死

李善均輕生！同學盼南韓社會：勿多做譴責

日高島屋蛋糕塌陷　公司道歉曝原因

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

「艾菲爾鐵塔」工程師逝世百年　員工罷工關閉1天

俄羅斯不甩禁運　石油出口轉往中印

男罹癌切除多個器官　術後才知「被誤診」

更多熱門

相關新聞

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

南韓男演員李善均今年10月陷入吸毒、劈腿風波，從電影《寄生上流》、韓劇《我的大叔》所拓展的知名度與愛家好男人形象幻滅，最終於昨（27）日輕生身亡，結束48年的人生。在此之際，警方面對南韓社會批判，在調查吸毒案時犯下「兩大過錯」，包括將情報外留給特定媒體、過度採信酒店女室長說辭。

《D社》爆李善均「生前最後陳述」！

《D社》爆李善均「生前最後陳述」！

楊聰財／李善均事件標準「曾參殺人」

楊聰財／李善均事件標準「曾參殺人」

是誰害死李善均？媒體獵巫搶快加速社死

是誰害死李善均？媒體獵巫搶快加速社死

李善均輕生！同學盼南韓社會：勿多做譴責

李善均輕生！同學盼南韓社會：勿多做譴責

關鍵字：

南韓日韓要聞李善均寄生上流

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面