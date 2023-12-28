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勒索李善均5千萬韓元！28歲女「抱娃出庭」受審　知廉恥全身包緊緊

▲▼A女涉嫌勒索李善均5千萬韓元，28日下午出席仁川地方法院拘留前令狀實質審查。（圖／CFP）

▲A女涉嫌勒索李善均5千萬韓元，28日下午出席仁川地方法院拘留前令狀實質審查。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名男演員李善均昨（27）日被發現在座車內輕生身亡，震驚社會大眾，如今被爆出生前曾遭首爾江南酒店女室長等人勒索3億5000萬韓元。其中一名勒索李的28歲A姓女子甚至未出席法庭審查，在被警方逮捕後，今（28）日下午抱著幼兒在仁川法院前亮相，面對媒體質問不發一語。

根據《韓聯社》，涉嫌勒索李善均5000萬韓元（近新台幣117萬元）的A女28日下午終於抵達位於仁川廣域市彌鄒忽區的仁川地方法院，出席拘留前令狀實質審查，她從警車下車時，穿著厚重的外套、戴上外套附的帽子，將全身包得緊緊，刻意在鏡頭前遮掩自己的五官，寡廉鮮恥的她兩手抱著幼兒。

現場媒體記者詢問，「妳承認妳勒索李善均的事實嗎」、「李善均真的給你5000萬韓元嗎」、「妳為何要逃走？妳有什麼話想對李善均說的嗎」；對此，A女不發一語、一臉沉默。

法庭將於下午2時30分開庭審理，下午決定是否拘留A女。

▲▼警方高壓的辦案態度，以及媒體與網路社群為搶獨家消息而散播相關影像與爆料，促成李善均「社會性死亡」。（圖／路透）

▲警方高壓的辦案態度，以及媒體與網路社群為搶獨家消息而散播相關影像與爆料，促成李善均「社會性死亡」。（圖／路透）

據悉，李善均生前曾經坦承，在此次吸毒風波中，曾經遭到酒店金姓女室長等人的威脅與勒索，其中他給了金姓女室長3億韓元、給了A女5000萬韓元，合計3億5000萬韓元（近新台幣816萬元）。由於妻子掌握家中經濟大權，因此李善均只好到處向好友求救，募得3億5000萬元。

事後，李善均以勒索罪嫌向警方提告金女、以及金女住在樓上的友人A女。

對此，金女辯稱自己也遭到勒索，且不知道A女是誰。

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