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韓警辦案「兩大疏失」害死李善均！　警察廳長死不認錯：我不同意

▲▼南韓警察廳長尹熙根。（圖／路透）

▲南韓警察廳長尹熙根。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓知名男星李善均今年10月涉入吸毒風波，坦承遭到警方調查是否有吸毒，豈料在接受完長達19個小時的徹夜偵訊後，竟然於昨（27）日在座車內輕生身亡，震驚社會大眾。外界批判，南韓警方在辦案時犯下「兩大致命錯誤」，包括將情報洩漏給特定媒體。針對指控，警察廳長尹熙根表示不認同。

根據《韓聯社》、《News1》，儘管警方所採集的體毛中，李善均在第一次簡易檢測、第二次精密檢測的結果皆呈現陰性，卻仍遭警方多達3次的傳喚調查，在李善均選擇「以死明志」以極端方式證明自身清白後，外界質疑警方辦案過程犯下兩大致命疏失，不僅將內部調查結果洩露給京畿道地方媒體，更片面採信29歲金姓酒店女室長的證詞。

身為全國最高的警察首長，南韓警察廳長尹熙根今（28）日前往忠清北道清州市清原警察署，出席升遷任用典禮。現場有記者提問，「有報導批評，是警方執法展開高壓搜查失當，才導致李善均死亡。對此，廳長您所抱持的立場是？」；尹熙根否認外界對於警方的指控。

據悉，尹熙根早在去年梨泰院萬聖節踩踏事件就曾犯下多次失言風波，更被爆料在案發當天前往忠清北道堤川市飲酒、露營，事後他強調自己只是合法休假。

尹熙根表示，「（對於外界認為）是警方搜查失當才會導致那樣的結果（指李善均輕生），身為警察廳長的我，其實不是很同意這種說法。」他強調，他個人私下也很喜歡李善均，對於李善均輕生死亡，感到相當遺憾。

李善均生前，李的辯護律師曾向警方要求，盼第三次傳喚調查能以非公開的形式進行，沒想到卻遭警方一口回絕。對此，尹熙根回應，「以此次事件當作教訓，重新審視搜索調查流程與公報準則，若出現問題則將立刻修訂。」

▲李善均遺照曝光。（圖／CFP）

▲李善均生前身心靈飽受煎熬。（圖／CFP）

仁川警察廳長金熙中也於28日下午2時30分，在仁川警察廳發表相關立場。對於外界指控警方曾向特定地方媒體（京畿日報）洩露遭警方調查是否吸毒的藝人就是李善均，金熙中特別強調，「絕無洩漏搜查情報之情事」，表示是以具體的線報和相關證據為基礎，依照法律程序進行搜查。

至於外界質疑，為何警方第三次傳喚調查長達19個小時、是否有高壓調查？

對此，金熙中解釋，傳喚調查之所以長達19個小時，是因為李善均方面辯護律師所提出的要求，李的律師希望能夠在該次傳喚調查內，一次解決李所涉及的吸毒嫌疑、以及遭到金姓酒店女室長等人勒索鉅款的部分，因此才會決定在長時間的偵訊下，充分聽取李善均的供詞。

另外，金熙中也強調，警方未曾要求李善均公開出席接受傳喚調查。

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►李善均慘遭逼死！南韓警方犯下「兩大致命錯誤」 片面採信酒店女

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