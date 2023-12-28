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托育補助加碼為7千元！2024元旦新制懶人包　義務役恢復1年役期

▲▼南韓嬰兒,南韓新生兒。（示意圖／CFP）

▲幼兒送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升為7000元。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

即將邁入2024年，有許多新制上路，包括大眾最關心的基本工資調升、托育補助加碼等；針對企業則是碳費開徵，首波鎖定512家業者，其他新制還包括大學住宿補助、台鐵公司化。另外，明年起，2005年以後出生役男恢復一年義務役。《ETtoday新聞雲》整理懶人包，供讀者參考。

補助加碼

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●托育補助調高至7千　準公托增至1.3萬

為協助送托家庭減輕經濟負擔，社家署說明，每名幼兒送托公共托育機構者，每月補助由5500元「調升為7000元」；送托「準公共托育服務」者每月補助由8500元，「調升為1萬3000元」，預估每年有9.5萬名未滿2歲送托兒童受惠。

另外，中低收入戶會再調高2000元、低收入戶及弱勢家庭再調高4000元；生育部分，為鼓勵民眾，第2名子女再調高1000元、第3名以上子女再調高2000元。

▲▼衛福部說明，為鼓勵生育第2名子女補助再調高1000元等。（圖／衛福部提供）

▲衛福部說明，113年起，對於0至2歲的托育機構補助再調升。（圖／衛福部提供）

●社會福利津貼調增

社家署因應消費者物價指數調整，將3類福利津貼調整。包括身心障礙者生活補助費部分，每人每月調整為4036元、5420元、9455元；預估約34萬9005人受惠。中低收入老人生活津貼則由每人每月調整為4151元、8302元；約有22萬人1369人受惠。

社家署提到，弱勢兒童及少年生活扶助則從每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元。

●國民年金6項年金給付調增

國民年金部分，6項年金給付基本保障金額，按最近4年消費者物價指數（CPI）成長率依法調增，預估每月受益人數約為172萬9224人。

1. 預估老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金之基本保障金額、原住民給付等4項，將由3772元調增為4036元。

2. 身心障礙年金之基本保障金額及身心障礙基本保證年金等2項，將由5065元調增為5420元。

●大學住宿補貼5000元起　27.5萬人受惠

教育部指出，大學宿舍住宿費補貼，原則上每一名學生每學期補助5000元，若學校住宿費不到5000元，就補助到和學校住宿金額相同，另低收入與中低收入戶等弱勢生，則是補助7000元，若住宿費不到7000元，一樣補助到和學校住宿金額相同。

補貼方案明年2月，也就是112學年下學期起實施，預估每年需要28億元經費，可以照顧到27.5萬名住在大學宿舍的住宿生。

▲▼「住宅燃氣器具節能產品補助」明年啟動。（圖／經濟部提供）

▲「住宅燃氣器具節能產品補助」明年啟動。（圖／經濟部提供）

●買節能熱水器最高補助3千

目前仍有3成民眾未將家中的燃氣用品汰換為節能家電，為了鼓勵民眾，行政院通過「住宅燃氣器具節能產品補助措施」，若換置能源效率分級標示一級或二級的強制排氣式燃氣熱水器或燃氣瓦斯爐，預計補助2000到3000元；換置能源效率分級標示一級或二級自然排氣式燃氣熱水器或燃氣瓦斯爐，則預計補助1000到2000元

補助期間為2024年1月1日到4月30日止，同一用電戶限購一台瓦斯爐及熱水器。

▲▼貸款,現金,通貨膨脹,新台幣,房貸 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新制有許多關乎你我的荷包。（示意圖／記者陳筱惠攝）

薪資調整

●基本工資調升、最低工資法通過

基本工資連8年調漲，明年的月薪調升至27470元，調升1070元，調幅4.05%，時薪調升183元，調升7元，調幅4%。每月基本工資調升後，估約有179萬名勞工受惠；至於每小時基本工資調升，估約有60萬名勞工受惠。

另外，耗時7年的「最低工資法」三讀通過，杜絕勞資雙方透過「喊價」方式決定最低工資。條文規定，如果勞雇議定薪資低於基本薪資，違規業者處2萬元至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重至150萬元，並公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

●軍公教人員調薪4%

行政院拍板2024年度的軍公教族群調薪幅度為4%，粗估年增經費為280億。軍公教員工待遇調整項目包含本俸 （年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，影響人數約73 萬餘人。

國營企業中華郵政、台鐵也宣布跟進調薪4%。而高鐵針對員工全面加薪，非經理人員平均加薪4.9%，明年4月1日起生效。另外，私校東海大學、世新大學等多校，也比照公立大學，教職員加薪4%。

交通措施

●台鐵局走入歷史　公司化後可能調漲票價

台灣鐵路管理局年底走入歷史，「國營台灣鐵路公司」明年元旦正式掛牌。台鐵票價凍漲28年，公司化後第一季將檢討票價，是否調漲有待董事會討論決定。

●TPASS通勤月票加入 嘉義縣市

交通部表示，TPASS 通勤月票方案已有16個縣市上路實施，另有4個縣市推動中，雲林縣預計12月26日上路， 嘉義縣市預計明年1月2日上路，而離島的澎湖縣在整備中，日期未定。

●台鐵推新團體會員「包車8折起」　棄單累犯列黑名單

台鐵明年公司化拚營收、為鼓勵團體、企業或旅行社包租普悠瑪號、太魯閣號和EMU3000型新自強號等專列，明年元旦起將推出新團體會員優惠，實施里程折扣和會員折扣，以5天內包下EMU3000型最美自強號環島為例，將可打85折，包車費約83萬多元，不過若包專列後棄單，嚴重累犯將列黑名單停權6個月。

社會保險

●健保費負擔調整　818萬人受影響

因應明年元旦起基本工資從2萬6400元調升為2萬7470元，健保投保金額級距下限也隨之調整。健保署預估約818萬人的保險費將受影響，多繳17到33元不等，全年保險收入增加約52億元。

●勞保老年年金請領由63歲提高為64歲　12萬人受影響

勞動部說明，自2009年起實施勞保年金制度開始，就有明定老年年金請領年齡採逐步提高機制，每2年提高1歲至2026年為上限65歲；請領年齡2022年提高為63歲，2024年提高為64歲，2026年以後則提高為65歲。也就是說，若是明年想要全額請領老年年金者，必須是在民國49年出生、勞保年資滿15年的被保險人才請領。

若未達法定請領年齡條件者，可提前5年請領減額年金；按月領取老年年金給付者，若保險年資合計滿15年，但未符法定請領年領，每提前1年請領年金給付將減給4％，最多可提前5年請領。

●健保住院自付額單次上限調高為5萬元

明年起健保住院部分負擔上限也有調升。根據衛福部規劃，113 年保險對象於急性病房住院 30 日以內或於慢性病房住院180日以內，其應自行負擔費用之最高金額。同一疾病每次住院部分負擔上限從4.8萬元調升至5萬元、全年累計住院部分負擔上限則從8萬調升至8.4萬元

依據健保署估算，本次調整影響人數約為1.09萬人，影響金額約2337萬， 但如果保險對象是112年入院，後來是113年初才出院，則適用112年上限。

▲▼ 健保署。（圖／記者嚴云岑攝）

▲明年健保有相關新制。（圖／資料照）

其他政策

●基本生活費調升　員工伙食費免稅額每人每月調升

財政部「所得稅制優化惠民措施」，在基本生活費方面，調升至20.2萬元；113年度每人免稅額提高5000元至9.7萬元、標準扣除額調高7000元至13.1萬元，薪資所得特別扣除額提高1.1萬元至21.8萬元。另外，也提高伙食費免稅金額，由每人每月2,400元調增為3,000元。

●所得稅法房租、幼兒學齡前特別扣除額提高

「所得稅法」第17條條文修正草案三讀通過，擴大適用年齡至6歲，納稅義務人申報扶養6歲以下子女，第1名子女扣除額度由現行12萬元提高為15萬元，第2名及以上子女加成50%，即每人扣除22.5萬元，並取消排富規定，適度減輕所有育兒家庭之經濟負擔。

另外，為照顧弱勢無屋族群，三讀條文明定，將房租支出從列舉扣除改為特別扣除項目，租屋族擇用標準扣除，仍得適用租金支出特別扣除，並將房租支出扣除額上限從12萬元調升至18萬元。

●兵役延長　提高役男薪資、退休金提繳6%

強化全民國防兵力結構調整方案，義務役延長為一年，影響對象是民國94年次(2005年)以後役男，113年1月1日開始實施，未來義務役薪資將從現行6510元提高至20320元；而替代役也配合義務役，恢復為一年役期。另外，條例明定，2005年1月1日以後出生的義務役預官、預士、常備兵和替代役，服役期間，由國家為役男編列預算、按月提繳6%退休金。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲義務役延長為一年。（示意圖／記者李毓康攝）

●外籍人才配偶子女可隨同申請永久居留

「入出國及移民法部分條文修正案」鬆綁停居留規定，外籍配偶喪偶或曾經在台合法居留的外籍配偶，對我國未成年子女有撫育事實或會面交往的情形，只要持停留簽證來台，就可以申請居留。對於因為受家庭暴力而離婚的人，也放寬為無論有無未成年子女，而且不必經法院核發保護令即可繼續居留。

另外，也鬆綁了無戶籍國民及外國人停居留的限制，以及新增對我國有特殊貢獻、高級專業人才、於各專業領域得首獎申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，皆可隨同永久居留

為增加外國人才留台服務的誘因，也放寬來台就學的外國人在畢業之後，可申請延期居留1年，必要時，可申請延期居留1次，延期居留期間總共最長為2年。
 

▲《入出國及移民法》涉及友善人士措施之修法內容。（圖／內政部提供）

▲《入出國及移民法》涉及友善人士措施之修法內容。（圖／內政部提供）

●碳費開徵　512家業者在徵收名單內

碳費徵收預計明年上路，年排放量達2.5萬噸、全台約512家大排放源將開徵碳費。環境部先前已公布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」及「溫室排放量增量抵换管理辦法」，提供業者申請自願減量與增量抵換時的參考，並鼓勵事業及各級政府提出自願減量專案，取得「碳權」。

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