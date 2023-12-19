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明年基本工資調至27470元　勞動部：這3行業應達35025元

基本工資自113年1月1日起，月薪由新臺幣（以下同）26,400元調整至27,470元。（示意圖／報系資料照）

▲基本工資自113年1月1日起，月薪由新臺幣（以下同）26,400元調整至27,470元。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

基本工資自113年1月1日起，月薪由新臺幣（以下同）26,400元調整至27,470元，時薪由176元調整至183元。勞動部提醒，雇主與適用勞動基準法第84條之1之工作者，約定並經核備之正常工作時間如超過法定正常工作時數，則該等之基本工資應按時數比例增計，並非仍以每月基本工資數額計給。

勞動部說明，基本工資立法目的在保障勞工的基本生活，維持其必需的購買力。工資是勞工提供勞務的對價，其數額由勞雇雙方協商約定，但不得低於基本工資。凡是目前工資未達前開調整後金額之事業單位，屆時均應調高工資，對於按月計酬勞工不得低於27,470元，按時計酬者不得低於183元，按日計酬者之日薪，在法定正常工作時數內，不得低於183元乘以工作時數之金額。於計算勞工加班費時，亦應以調升後之金額作為計算基礎。

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勞動部提醒，雇主與適用勞動基準法第84條之1之工作者，如社會福利服務機構之監護工、事業單位自行僱用之警衛人員、保全業之保全人員等，約定並經核備之正常工作時間如超過法定正常工作時數，則該等之基本工資應按時數比例增計，並非仍以每月基本工資數額計給。

以保全業之保全人員為例，勞雇雙方如約定「按月計酬」且經核備之每月正常工作時數為240小時者，於檢視是否符合基本工資規定時，應以35,025元為其基準，如當月延長工作時間48小時，且均在當日前2小時者，當月薪資合計不得低於42,350元。至約定按時計酬者，應以183元乘以經核備之每月正常工作時數為基準。

勞動部強調，照顧勞工基本生活是政府的責任，此亦為基本工資之立法意旨。勞動部也呼籲，勞工是企業重要的資產，雇主致力提升勞工薪資，勞工在工作上給予回饋，才能使勞雇雙方共榮、共好。

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