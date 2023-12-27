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不放寬夜間違停！盧秀燕槓中央沒統一標準　交部：本可彈性處理

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市長盧秀燕槓中央對放寬夜間違停細節尚未明訂，應訂統一標準。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台市交通開罰連創新高，台中綠營今（27日）質疑，交通部已請各縣市政府因地制宜檢討黃線、騎樓等違停舉發，中市府卻沒作為，不放寬夜間違停。台中市長盧秀燕反槓中央執行細節沒說清楚，交部應訂統一標準。交通部今深夜聲明，日前已邀台中等地方政府討論，騎樓停車可彈性處理，地方有疑慮，交部可協助。

民進黨台中市黨部今上午開記者會，怒批台中市長盧秀燕求遲未對「情節輕微交通違規案可先勸導」提出具體執行方案，引起民怨，製造台中市民與中央政府的對立。盧秀燕受訪反槓中央，指針對「交通部放寬夜間違停，台中市是否要跟進調整？」，交通部一直並沒有統一規定，還有很多細節尚未明定，應訂統一標準。

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交通部今深夜聲明表示，現行違反「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第6款已有規定，「深夜時段（0-6時）」，包括在騎樓處所有違規停車之情形，但無妨礙其他人車通行，得施以勸導，不予舉發。

交通部進一步指出，112年11月2日，交通部已會同內政部邀集全國22縣市政府討論地區停車管理建議事項，包括新北市、台中市、台南市、高雄市等縣市都有建議家前騎樓停車案件數量暴增，希望微調作法。

交通部指出，因應地方要求，交通部會同內政部依會議研商，依裁罰細則第12條第1項第16款規定，於112年11月10日發函各縣市政府可因地依管理配套需要，另行公告所轄騎樓停車可施予勸導免予舉發之區域、時段或期間，但也需留下行人通行空間。各縣市交通環境、城鄉發展狀況不同，需要因地制宜研擬騎樓停車管理配套方式。

針對台中市認為中央對執行細節沒說清楚，交通部則表示，縣市對因地制宜所需執行配套若有疑義，交通部可協助解釋與溝通。

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