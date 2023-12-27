　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凱旋苑論戰！侯競辦提告賴清德等5人　綠批濫訴

▲▼國民黨總統候選人侯友宜太太位於文化大學旁凱旋苑連日來被對手民進黨陣營猛攻，侯友宜被批一手拜關公一手包租公。圖為位於凱旋路11號的凱旋苑。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖為位於凱旋路11號的凱旋苑。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族凱旋苑成為選戰焦點，侯競辦今（27）下午按鈴告發民進黨主席賴清德、黨秘書長許立明，以及舉行記者會的立委吳思瑤、林楚茵、立委參選人何博文等5人，意圖使人不當選與誹謗罪。對此，身兼黨發言人職務的林楚茵回應，侯友宜只敢用濫訴浪費司法資源，卻不公開完整合約，只想掩蓋剝削學生的事實。

林楚茵表示，面對凱旋苑學生的怒吼，侯友宜只敢用濫訴浪費司法資源，卻不公開完整合約，只想掩蓋剝削學生的事實，口口聲聲居住正義，卻只在乎自身金錢利益；侯身為總統候選人，本來就要受到社會大眾最高程度的道德檢視以及評價，凱旋苑（前身為大群館）產權歸屬至今仍然說不清、講不明，分割成103個門牌也都是事實。

林楚茵強調，她早上記者會出示的資料都是有憑有據，提的4個提問到現在一題都沒得到回答：為何侯友宜婚後才成立公司蓋宿舍，但卻要拗是遺產？侯友宜從學生身上榨取多少錢？侯友宜一戶一門牌逃了多少稅？請侯友宜親自面對社會各界的質疑，別想聲東擊西轉移焦點。

此外，吳思瑤也指出，上午記者會中她提出對侯友宜的3個建議：基於社會公益，照顧年輕人，應該對學生降租；與內政部合作，轉型作為包租代管的社會住宅；捐出改作為社會住宅。

吳思瑤說，自己上午9點半開記者會，10點半侯友宜競辦記者會公布任美鈴公開信，宣布「待2026租約到期後，將考慮透過崔媽媽包租代管方式，改為青年房舍或社會住宅」，侯友宜一方面聽了自己的建議，但同時卻也告自己，如果可以將不公不義的凱旋苑爭取作為社會住宅，照顧年輕人，換回起碼的社會正義，「我被告，也值得」。

ET快訊
大亂鬥店外視角曝！　留學生暴打刺青哥「反擊拳0.5秒KO」
李善均死訊震驚外媒　登BBC、CNN首頁
國三生遭割喉亡　老師說不出話...悲痛趕抵往生室
白髮變黑髮「必吃7神級食物」！中醫激推有效
2024元旦新制一次看
快訊／國三男遺體放教室招魂　歷時1小時儀式順利完成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「徐巧芯選擇當超級大喇叭！」　韓國瑜嘆：民進黨最想消滅她

侯友宜妻喊凱旋苑2026年改為社宅　游淑慧嗆民進黨：非法的講這麼多543

國三生身中10刀亡　王婉諭：台灣不能繼續在悲劇中才嘗試改變

凱旋苑論戰！侯競辦提告賴清德等5人　綠批濫訴

力挺王婉諭續留國會　「法客電台」主持人讚：她非常溫柔但又堅定

聖誕造勢！張智倫化身聖誕老人「派大禮」　吳崢出動毛小孩搶選票

柯文哲說「我在台北公園挖了72個戰備井...台北市97.5%的水來自長興淨水場」？

賴皮沒誠信！萬里宅 VS. 凱旋苑　侯3關鍵「合法繼承」站穩腳步

張廖萬堅遭控論文抄襲案　東海大學審定：無違反學術倫理

大讚王婉諭「道德勇氣最Top」　呱吉：台灣政壇值得留下這個立委

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

楊祐寧見老婆想減肥「大嗑蛋黃酥XD」　目睹她不間斷忙工作：別再用手機！

「徐巧芯選擇當超級大喇叭！」　韓國瑜嘆：民進黨最想消滅她

侯友宜妻喊凱旋苑2026年改為社宅　游淑慧嗆民進黨：非法的講這麼多543

國三生身中10刀亡　王婉諭：台灣不能繼續在悲劇中才嘗試改變

凱旋苑論戰！侯競辦提告賴清德等5人　綠批濫訴

力挺王婉諭續留國會　「法客電台」主持人讚：她非常溫柔但又堅定

聖誕造勢！張智倫化身聖誕老人「派大禮」　吳崢出動毛小孩搶選票

柯文哲說「我在台北公園挖了72個戰備井...台北市97.5%的水來自長興淨水場」？

賴皮沒誠信！萬里宅 VS. 凱旋苑　侯3關鍵「合法繼承」站穩腳步

張廖萬堅遭控論文抄襲案　東海大學審定：無違反學術倫理

大讚王婉諭「道德勇氣最Top」　呱吉：台灣政壇值得留下這個立委

男團VERA認了收入比FEniX少！　「真實月收」曝光　

台東騎士自摔留下「一節斷指」詭異離開　里長急尋：沒人就醫

龜頭大小影響愛愛？專家親吐「人體最大性器官」在這

「徐巧芯選擇當超級大喇叭！」　韓國瑜嘆：民進黨最想消滅她

迪士尼頻道退出台灣！ROCK Action接棒Star Movies　好萊塢片庫超齊全

店外視角曝！留學生暴打刺青哥「反擊拳0.5秒KO」　警站一旁看傻

《寄生上流》打入國際市場！李善均死訊震驚外媒　登BBC、CNN首頁

高虹安出庭聲請勘驗偵訊光碟　律師舌戰檢方誤解「審完要3年」

開箱／礁溪小雨林最新空間「The Mist Gallery」　體驗自然理想生活

蘋果「遙遙領先」！iPhone 15 Pro Max登中國市佔率第一名

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

政治熱門新聞

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

快訊／侯友宜妻不忍了！　還原凱旋苑真相

選立委要花多少錢？王婉諭曝驚人數字

ET民調／二次政見會後　賴蕭配38.1％、侯康配34.8%、柯盈配19.2%

侯獨子過世後蓋凱旋苑　岳父盼女兒有依靠

為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：2026年約滿改為社宅

賴皮沒誠信！萬里宅 VS. 凱旋苑　侯3關鍵「合法繼承」站穩腳步

鏡新聞民調／賴蕭配、侯趙配差距拉近到6.8百分點　柯文哲年輕票大跌

讚侯太太以高道德處理凱旋苑爭議　王鴻薇：比賴清德太太值得尊敬

趙少康：侯康當選一定依法執行死刑

侯友宜曾找韓國瑜當副手　期待郭台銘歸隊

民調網站預測勝選機率　藍綠「機會相當」

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

趙少康：侯康配任內絕不推動統一談判

更多熱門

相關新聞

侯友宜妻喊凱旋苑2026年改為社宅　游淑慧嗆民進黨：非法的講這麼多543

侯友宜妻喊凱旋苑2026年改為社宅　游淑慧嗆民進黨：非法的講這麼多543

面對凱旋苑成為民進黨的攻擊目標，國民黨總統候選人侯友宜的妻子任美玲表示，凱旋苑是她父親留給家人的財產，等2026年6月和廠商租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。國民黨立委候選人游淑慧說，民進黨的人講這麼多543，「非法扯合法……整個台灣的是非道德標準，都給你們民進黨訂好了。」

韋安／侯友宜的尊重和太太名下的凱旋苑

韋安／侯友宜的尊重和太太名下的凱旋苑

賴皮沒誠信！萬里宅 VS. 凱旋苑　侯3關鍵「合法繼承」站穩腳步

賴皮沒誠信！萬里宅 VS. 凱旋苑　侯3關鍵「合法繼承」站穩腳步

侯友宜回防嘉義市　支持者夾道歡迎！

侯友宜回防嘉義市　支持者夾道歡迎！

萬里賴皮寮、台南毒爐渣爭議不解　侯辦要賴清德：不要閃躲

萬里賴皮寮、台南毒爐渣爭議不解　侯辦要賴清德：不要閃躲

關鍵字：

2024總統2024侯友宜民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

國三男遺體放案發教室招魂　不順利將換地點進行儀式

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

國三生遭刺死！網爆「女同學擋刀手受傷」　警回應了

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面