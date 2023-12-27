凱旋苑論戰！侯競辦提告賴清德等5人　綠批濫訴

▲圖為位於凱旋路11號的凱旋苑。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族凱旋苑成為選戰焦點，侯競辦今（27）下午按鈴告發民進黨主席賴清德、黨秘書長許立明，以及舉行記者會的立委吳思瑤、林楚茵、立委參選人何博文等5人，意圖使人不當選與誹謗罪。對此，身兼黨發言人職務的林楚茵回應，侯友宜只敢用濫訴浪費司法資源，卻不公開完整合約，只想掩蓋剝削學生的事實。

林楚茵表示，面對凱旋苑學生的怒吼，侯友宜只敢用濫訴浪費司法資源，卻不公開完整合約，只想掩蓋剝削學生的事實，口口聲聲居住正義，卻只在乎自身金錢利益；侯身為總統候選人，本來就要受到社會大眾最高程度的道德檢視以及評價，凱旋苑（前身為大群館）產權歸屬至今仍然說不清、講不明，分割成103個門牌也都是事實。

林楚茵強調，她早上記者會出示的資料都是有憑有據，提的4個提問到現在一題都沒得到回答：為何侯友宜婚後才成立公司蓋宿舍，但卻要拗是遺產？侯友宜從學生身上榨取多少錢？侯友宜一戶一門牌逃了多少稅？請侯友宜親自面對社會各界的質疑，別想聲東擊西轉移焦點。

此外，吳思瑤也指出，上午記者會中她提出對侯友宜的3個建議：基於社會公益，照顧年輕人，應該對學生降租；與內政部合作，轉型作為包租代管的社會住宅；捐出改作為社會住宅。

吳思瑤說，自己上午9點半開記者會，10點半侯友宜競辦記者會公布任美鈴公開信，宣布「待2026租約到期後，將考慮透過崔媽媽包租代管方式，改為青年房舍或社會住宅」，侯友宜一方面聽了自己的建議，但同時卻也告自己，如果可以將不公不義的凱旋苑爭取作為社會住宅，照顧年輕人，換回起碼的社會正義，「我被告，也值得」。